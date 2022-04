Atalanta-Napoli, match valido per la 31a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-3, frutto delle reti di Insigne (rigore), Politano, De Roon e Elmas. Il sogno tricolore per la squadra di Spalletti rimane vivo piú che mai, mentre la Dea vede allontanarsi, forse definitivamente, la possibilitá di arrivare tra le prime quattro. Buona prova in generale della formazione di Spalletti, che ha disputato un primo tempo accorto e pungente, ha resistito alla reazione bergamasca nella ripresa e ha colpito in contropiede con Elmas nel finale. Gasperini deluso dai suoi e sfortunato con i tanti problemi fisici che hanno colpito i suoi difensori, da Demiral e Djimsiti.

Esultanza Matteo Politano, Atalanta-Napoli, Getty Images Credit Foto Getty Images

Il tabellino di Atalanta-Napoli 1-3 (primo tempo 0-2)

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Palomino, Djimsiti (Dal 63' Maehle); Hateboer (Dal 46' Boga), de Roon, Freuler (Dal 83' Pasalic), Zappacosta; Koopmeiners, Malinovskyi (Dal 46' Miranchuk); Muriel (Dal 83' Cissé). All. Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Juan Jesus, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski (Dal 70' Fabian Ruiz); Politano (Dal 59' Elmas), Mertens (Dal 88' Malcuit), Insigne (Dal 70' Lozano). All. Spalletti

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Gol: 13' rig. Insigne (N), 37' Politano (N), 58' De Roon (A), 81' Elmas (N)

Assist: Insigne, Miranchuk, Lozano

Ammoniti: Palomino, Juan Jesus, Ospina, Lozano, De Roon

Lorenzo Insigne in gol in Atalanta-Napoli Credit Foto Getty Images

La cronaca in 6 momenti chiave

8' - OSPINA! Salva il Napoli! Cross perfetto col destro da sinistra di Zappacosta, stacca di testa MALINOVOSKYI, bravo il colombiano a salvare in tuffo.

13' - GOL DEL NAPOLI! Insigne trasforma perfettamente il rigore. Di Bello (richiamato dal VAR) aveva assegnato il penalty per il fallo di Musso su Mertens.

37' - POLITANO! GOL! 0-2 Napoli! Assist su punizione di Insigne: pallone morbido dentro e girata al volo col mancino di Politano.

58' - GOL! GOL DELL'ATALANTA. Assist stupendo di Miranchuk e stacco di DE ROON in mezzo dopo un buon inserimento. 1-2.

76' - PARATA SUPER DI OSPINA. Sul destro potente di BOGA. Grande chance qui.

81' - ELMAS! GOL! 1-3 Napoli. Koulibaly recupera e serve LOZANO, che in contropiede vola via e serve sul secondo palo ELMAS. Freddo il macedone a piazzare il destro che batte Musso.

MVP del match

Lorenzo INSIGNE - Glaciale sul rigore, intelligente in occasione dell'assist per Politano. Fa le cose semplici, ma le fa molto bene.

La statistica

Il Napoli ha segnato 8 gol su rigore in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal ritorno dei partenopei nel massimo campionato (dal 2007/08).

Fantacalcio

Promosso - Alessandro ZANOLI - Classe 2000, personalità. Il taglio per Mertens in occasione del calcio di rigore è una sua idea. Ordinato e lucido, non fa rimpiangere Di Lorenzo.

Bocciato - Ruslan MALINOVSKYI - Primo tempo negativo. Perde troppi palloni, sbaglia scelte e giocate. Gasperini all'intervallo lo lascia negli spogliatoi.

Spalletti: "Var a chiamata? Servirebbe nuova figura nello staff"

