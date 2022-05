L'impresa si compie a metà. Tra Atalanta e Salernitana finisce 1-1, e tutte le recriminazioni sono per i granata. Perché è proprio la squadra di Nicola a passare in vantaggio per prima grazie a Ederson, servito dalla solita torre del gigante Djuric. Sembra la serata perfetta per alimentare ancor più i sogni di una clamorosa e impensabile salvezza: l'Atalanta spara costantemente a salve, i suoi attaccanti non girano, i centrali campani chiudono ogni varco. Fino all'88', il minuto in cui Malinovskyi e Pasalic - due che avevano iniziato la partita in panchina - confezionano l'azione trasformata nel pareggio dal croato. È una beffa per la Salernitana, che manca l'aggancio al quartultimo posto del Cagliari. Ma al contempo, Verdi e compagni si rendono conto di poter più che concretamente perfezionare il miracolo. Tra giovedì (Venezia) e domenica (scontro diretto coi sardi all'Arechi) se ne vedranno delle belle.

Tabellino

Atalanta-Salernitana 1-1 (primo tempo 0-1)

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini (46' Pasalic), Demiral (46' Djimsiti), Palomino; Hateboer (54' Maehle), de Roon, Freuler, Zappacosta; Boga; Muriel (76' Malinovskyi), Zapata (54' Miranchuk). All. Gasperini

Salernitana (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Ruggeri (67' Gagliolo); Mazzocchi (85' Dragusin), L. Coulibaly, Ederson, Bohinen, Zortea; Verdi (85' Mousset), Djuric (78' Bonazzoli). All. Nicola

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Gol: 27' Ederson (S), 88' Pasalic (A)

Assist: Djuric (S, 0-1), Malinovskyi (A, 1-1)

Ammoniti: Demiral, Djuric, Palomino, Verdi, Freuler

Espulsi: nessuno

La cronaca in 9 momenti chiave

19' – Freuler calcia da fuori, Sepe respinge in qualche modo, ma Zapata da pochi passi non riesce a coordinarsi per il tap-in.

27' – GOL DELLA SALERNITANA. Mazzocchi scodella in area, il gigante Djuric fa sponda aerea e dal nulla spunta Ederson, che da due passi devia in rete in spaccata.

L'esultanza dei giocatori della Salernitana per il gol di Éderson Lourenço in Atalanta-Salernitana - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

48' – Sinistro potente da posizione defilata di Bohinen e parata di Musso, che si rifugia in angolo.

50' – Angolo di Muriel, Palomino stacca da pochi passi ma di testa non trova la porta. Atalanta vicina al pareggio.

51' – Centro morbido di Mazzocchi per Coulibaly, il cui colpo di testa ravvicinato viene allontanato quasi sulla linea da Musso.

60' – Verdi scappa a Djimsiti, si presenta in area e incrocia col sinistro, ma Musso respinge con un piede evitando lo 0-2.

65' – Sepe respinge il destro a botta sicura di Maehle, liberato da un rimpallo dopo un tentativo di Muriel.

88' – GOL DELL'ATALANTA. Destro incrociato da posizione defilata di Pasalic, lanciato da Malinovskyi, e palla in rete alle spalle di Sepe. 1-1.

91' – Azione personale e sinistro dal limite che Musso tiene lì. La Salernitana ha nuovamente sfiorato il colpaccio.

MVP

EDERSON. Quantità, qualità, inserimenti. Con un guizzo da centravanti, più che da centrocampista, alimenta i sogni di una Salernitana che continua a credere nell'impresa.

Fantacalcio

PROMOSSO – Mario PASALIC. Entra durante l'intervallo e porta un altro piglio alla manovra offensiva atalantina. Nel finale è lui a salvare i bergamaschi.

BOCCIATO – Duvan ZAPATA. Assolutamente deludente, a tratti disastroso. Non riesce praticamente mai ad avere la meglio su Fazio e sui centrali granata. Per due volte ha la palla giusta davanti a Sepe, per due volte la spreca

Gasperini: "Sui falli di mano c'è confusione assoluta"

