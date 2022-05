Atalanta-Salernitana, match valido per la trentacinquesima e quartultima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-1 , frutto delle reti di Ederson e, all'88', di Pasalic. Gara arbitrata da Marco Guida di Torre Annunziata.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle dell'Atalanta

Juan MUSSO 6,5 - Può far ben poco sulla zampata ravvicinata di Ederson. Anzi, è bravo a evitare il raddoppio su Coulibaly, su Verdi e su Bohinen.

Giorgio SCALVINI 5,5 - Pericoloso in attacco, impotente invece contro Djuric, che gli svetta in testa andando a servire Ederson (dal 46' Mario PASALIC 6,5 - Entra durante l'intervallo e porta un altro piglio alla manovra offensiva atalantina. Nel finale è lui a salvare i bergamaschi)

Merih DEMIRAL 5 - Generoso con quella sgroppata sulla destra, in difficoltà quando deve difendere. Si perde alle spalle Ederson e il brasiliano non lo perdona (dal 46' Berat DJIMSITI 6 - Rischia immediatamente di regalare il raddoppio a Verdi, poi entra in partita)

José Luis PALOMINO 6 - Il migliore della difesa atalantina. Non commette errori ed è sempre pronto ad andare in anticipo e in chiusura.

Hans HATEBOER 5 - Ancora una volta è l'ombra dell'Hateboer degli anni scorsi. Mai in partita, mai capace di incendiare la propria fascia (dal 54' Joakim MAEHLE 6 - Porta qualcosina in più rispetto ad Hateboer e va vicino al gol)

Marten DE ROON 5 - In grossa, grossissima difficoltà contro i dirimpettai del centrocampo avversario. Serata complicata.

Remo FREULER 5,5 - Mostra più brillantezza di de Roon e va pure alla conclusione. Anche lui, però, non è il Freuler dei tempi migliori.

Davide ZAPPACOSTA 5,5 - Fantasmatico per un tempo intero, nella ripresa viene trovato con maggiore costanza dai compagni. Ma i suoi cross non arrivano a segno.

Jeremie BOGA 5,5 - Si scambia costantemente di posizione con Muriel ed è frizzante quando parte palla al piede. Le sue iniziative, però, alla fine portano a poco o nulla.

Luis MURIEL 5 - Opaco, impreciso, mai pericoloso. Combina poco e sbaglia troppo. Non a caso Gasperini non gli fa concludere la partita (dal 76' Ruslan MALINOVSKYI 6,5 - Stupendo il pallone filtrante per Pasalic. Una giocata da campione. Ha anche la palla del 2-1, ma la scialacqua)

Duvan ZAPATA 5 - Assolutamente deludente, a tratti disastroso. Non riesce praticamente mai ad avere la meglio su Fazio e sui centrali granata. Per due volte ha la palla giusta davanti a Sepe, per due volte la spreca (dal 54' Aleksej MIRANCHUK 5 - Il suo ingresso in campo non cambia granché)

All. Gian Piero GASPERINI 5,5 - Ribalta la squadra a furia di cambi di uomini e posizioni, ma si salva solo a due minuti dalla fine. È una stagione un po' così.

L'esultanza dei giocatori della Salernitana per il gol di Éderson Lourenço in Atalanta-Salernitana - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Salernitana

Luigi SEPE 6 - Non deve compiere miracoli. Tiene comunque chiusa la propria porta fino all'88', quando viene superato imparabilmente da Pasalic.

Norbert GYOMBER 7 - Un muro. Chiude ogni varco e non fa passare quasi nulla, limitando in maniera sostanziale sia Muriel che Boga.

Federico FAZIO 6,5 - Commette un solo errore, nella prima frazione, venendo graziato. Poi domina in difesa, mettendo il bavaglio a Zapata. Ma nel finale non riesce a contenere Pasalic.

Matteo RUGGERI 6 - Troppo morbido su Demiral nel primo tempo. Poi si cala nel clima da battaglia, senza l'emozione dell'ex. Esce per i crampi (dal 66' Riccardo GAGLIOLO 5,5 - Non stringe la posizione, lasciando un buco enorme nel quale si infila Pasalic)

Pasquale MAZZOCCHI 6,5 - Si conferma ottimo colpo di gennaio. Fa su e giù per la fascia, opera cross morbidi, si sacrifica, apre l'azione del vantaggio (dall'85' Radu DRAGUSIN s.v.)

Lassana COULIBALY 6,5 - Fino a quando ha benzina in corpo, in mezzo al campo abbina grinta e sprint a qualità. Va vicino al gol di testa, ma Musso è attento.

EDERSON 7 - Quantità, qualità, inserimenti. Con un guizzo da centravanti, più che da centrocampista, alimenta i sogni di una Salernitana che continua a credere nell'impresa (dall'85' Grigoris KASTANOS s.v.)

Emil BOHINEN 7 - Prestazione sopra la media anche per lui. Esimio recuperatore di palloni, per due volte chiama Musso all'intervento.

Nadir ZORTEA 6 - Meno in evidenza rispetto a Mazzocchi, ma difensivamente si applica. Contiene bene Hateboer, ha più difficoltà dopo l'ingresso di Maehle.

Simone VERDI 6 - Poco appariscente in attacco, anche se preziosissimo. Difende palla, si guadagna punizioni importanti, aiuta la squadra in fase difensiva. Ha la palla del raddoppio, ma non la sfrutta (dall'85' Lys MOUSSET s.v.)

Milan DJURIC 6,5 - Ancora una volta fondamentale: sua la sponda aerea per Ederson, che ringrazia e segna. La ciliegina sulla torta di una partita di puro sacrificio (dal 78' Federico BONAZZOLI s.v.)

All. Davide NICOLA 6,5 - Il pareggio di Pasalic toglie due punti, ma non cambia la sostanza: la Salernitana ha cambiato volto e ora è pronta a giocarsela.

