Di goleada in goleada, l'Atalanta va. La Dea riparte anche in campionato dopo la sbornia europea, travolge la Sampdoria con un 4-0 senza storia e torna a farsi vedere nello specchietto retrovisore della Juventus. Tutto facile per la formazione di Gasperini (squalificato, in panchina il vice Tullio Gritti), che si apparecchia la strada verso il successo già nel primo tempo: apre Pasalic, in campo all'ultimo secondo per un problema muscolare avvertito nel riscaldamento da Malinovskyi, e raddoppia Koopmeiners. Sempre Koopmeiners trova anche il tris nella ripresa, prima che Miranchuk, entrato dalla panchina, firmi anche il poker con una gemma personale. Un dominio assoluto. Con la Sampdoria - in campo con un inedito 3-5-2 - che si sveglia dal torpore solo per pochi minuti della ripresa, facendosi pericolosa con Caputo, ma per il resto subisce la martellante azione avversaria dall'inizio alla fine. La maledizione è spezzata: l'Atalanta torna a vincere in casa in campionato dopo tre mesi. L'ultimo trionfo era capitato a fine novembre contro il Venezia. Il risultato? Sempre 4-0.

Tabellino

Atalanta-Sampdoria 4-0 (primo tempo 2-0)

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi (88' Cittadini), Palomino, de Roon; Hateboer (83' Maehle), Koopmeiners, Freuler, Zappacosta (84' Scalvini); Pessina (83' Pezzella), Pasalic; Boga (60' Miranchuk). All. Gasperini

Sampdoria (3-5-2): Falcone; Ferrari (76' Vieira), Magnani (46' Yoshida), Colley; Conti, Thorsby, Ekdal, Sensi (46' Rincon), Murru (68' Augello); Quagliarella (46' Sabiri), Caputo. All. Giampaolo

Arbitro: Simone Sozza

Gol: 6' Pasalic, 30' Koopmeiners, 62' Koopmeiners, 86' Miranchuk

Assist: Freuler (A, 1-0), Pessina (A, 2-0), Miranchuk (A, 3-0)

Ammoniti: Ekdal, Thorsby, Toloi

Espulsi: nessuno

La cronaca in 12 momenti chiave

6' – GOL DELL'ATALANTA. Cross teso di Freuler per Pasalic, che in tuffo di testa anticipa Magnani e batte Falcone. Il croato è stato schierato all'ultimo per il forfait di Malinovskyi nel riscaldamento.

20' – Hateboer si ritrova il pallone buono al limite dopo un'azione personale di Koopmeiners, ma con il destro spara a lato.

30' – GOL DELL'ATALANTA. Pessina serve con un gran tocco al volo Koopmeiners, che si invola verso l'area e incrocia perfettamente con il destro. 2-0.

Teun Koopmeiners, Atalanta-Sampdoria Credit Foto Getty Images

51' – Gran destro a giro da parte di Boga e gran volo di Falcone, che si rifugia in calcio d'angolo.

56' – Pessina viene liberato in area da Pasalic, calcia a botta sicura col sinistro e trova la respinta di Falcone.

58' – Caputo viene lanciato in porta dalle retrovie e davanti a Musso non sbaglia: il gol viene però annullato per evidente fuorigioco.

59' – Sinistro dall'ingresso dell'area di Caputo e gran riflesso di Musso, che respinge.

61' – Doppio tentativo da pochi passi di Caputo, il secondo in acrobazia, con la palla che termina a pochi centimetri dal palo più lontano.

62' – GOL DELL'ATALANTA. Il neo entrato Miranchuk tocca dentro per Koopmeiners, che da posizione ideale spara, di nuovo col destro, sotto la traversa. 3-0.

75' – Cross di Pasalic che tradisce Falcone, ingannato da un mancato intervento di Colley, diventando un tiro e incocciando contro il palo.

82' – Azione caparbia nell'area atalantina di Conti, che calcia da posizione defilata colpendo il palo esterno.

86' – GOL DELL'ATALANTA. Stupenda azione personale di Miranchuk, che si accentra da destra, salta un paio di avversari e dal limite fa partire un sinistro imprendibile per Falcone.

Il momento social

MVP

Teun KOOPMEINERS. Centrocampista travolgente, uno dei migliori volti nuovi del nostro campionato. Sinistro preciso, una costante voglia di incidere, una doppietta da ricordare. Super giocatore.

Fantacalcio

PROMOSSO - Aleksej MIRANCHUK. Torna dall'infortunio, entra nel finale e lascia il segno in maniera più che tangibile: assist per Koopmeiners e poi la perla del 4-0. Bentornato.

BOCCIATO - Giangiacomo MAGNANI. Malissimo. Il doppio errore che porta al vantaggio atalantino macchia sin da subito la sua prestazione. Giampaolo lo toglie tra primo e secondo tempo.

Le pagelle

