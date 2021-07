Clima di tensione a Bergamo tra un gruppo di tifosi organizzati e la proprietà dei Percassi. Fuori dal centro sportivo dell'Atalanta a Zingonia è stato, infatti, affisso uno striscione d'attacco alla società. "Abbonamenti, amichevoli, mercato. Percassi non sbagliare, c'è una città da rispettare" questo il messaggio indirizzato al presidente, in cui le due s di "Percassi" sono sostituite dal simbolo del dollaro.

Il primo riferimento è alla campagna abbonamenti: non è stata (come per tutti gli altri club) ancora prevista una sottoscrizione per la stagione 2021/2022, ma non è stato annunciato nemmeno il rimborso della parte di stagione 2019/2020 non usufruita dai tifosi. Il secondo tema riguarda le amichevoli, riguardo alla decisione di svolgere i test precampionato a porte chiuse, il prossimo dei quali il 31 luglio contro il Pordenone. Infine la questione mercato: le uscite ormai quasi formalizzate di Gollini e Romero non hanno fatto felici i tifosi atalantini. In entrata si conta il solo arrivo di Musso dall'Udinese. Una situazione non distesa quindi nell'ambiente Atalanta, nonostante i fantastici traguardi raggiunti dal club nelle ultime stagioni

