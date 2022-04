Tra Atalanta e Torino, ovvero tra il maestro Gaperini e l'allievo Juric, succede proprio di tutto. Otto gol, tra cui 4 penalty e un'autorete. Il Toro si porta avanti con Sanabria al 4', ma si fa ribaltare da Muriel e de Roon. Quindi, controsorpasso granata con la doppietta di Lukic dagli 11 metri e la gaffe di Freuler. Ma nel finale, Pasalic e di nuovo Muriel (dal dischetto) fanno 4-4. Toro - che, a 44 punti, non aggancia il Sassuolo in decima posizione - recuperato per l'ennesima volta nel finale in questo campionato. Dea a cui non riesce di approfittare dell'inatteso e clamoroso 0-4 della Fiorentina al "Franchi" contro l'Udinese , portandosi comunque (a 55 punti) a -1 dalla zona Europa.

Samuele Ricci e Marten De Roon durante Atalanta-Torino - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Ad

Il tabellino

Serie A Atalanta-Torino 4-4, pagelle: Muriel e Bremer da fantascienza UN' ORA FA

ATALANTA-TORINO 4-4

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Palomino, Djimsiti (46' Toloi), Scalvini (68' Demiral); Zappacosta, Freuler (68' Pasalic), de Roon, Hateboer; Pessina (68' Boga); Muriel, Zapata (80' Malinovskyi). All.: Gasperini.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima (85' Djidji), Bremer, Ricardo Rodriguez; Singo, Ricci (59' Pobega), Lukic, Ola Aina; Praet (85' Seck), Pjaca (31' Brekalo); Sanabria (85' Pellegri). All.: Juric.

Arbitro: Rosario Abisso di Palermo.

Gol: 4' Sanabria (T), 17' rig. e 84' rig. Muriel (A), 23' de Roon (A), 36' rig. e 63' rig. Lukic (T), 68' aut. Freuler (T), 78' Pasalic (A).

Assist: Praet (T, 0-1), Muriel (A, 2-1), Muriel (A, 3-4).

Note - Recupero: 1+5. Ammoniti: Freuler, Lukic, Pasalic, Zima, Bremer.

Il momento social

La cronaca della partita in 12 momenti chiave

4' - GOL DEL TORINO CON SANABRIA! Praet, su verticalizzazione di Singo, si sbarazza di Djimsiti sulla destra e mette in mezzo un pallone ghiotto con Sanabria che insacca in area piccola prendendo il tempo a Scalveini: 0-1!

17' - GOL DELL'ATALANTA CON MURIEL SU RIGORE! Penalty assegnato dopo uno sgambetto in area di Ricardo Rodriguez su Zappacosta, sfuggito a Singo. Dal dischetto, il colombiano calcia malino: tiro basso e centrale, ma efficace. Vanja Milinkovic-Savic si tuffa sulla sinistra e riesce solo a toccare col piede la palla, che si insacca: 1-1!

L'esultanza dei giocatori dell'Atalanta durante Atalanta-Torino - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

20' - GOL ANNULLATO ALL'ATALANTA CON HATEBOER! Zapata per Muriel che, di prima, pesca l'olandese a tu per tu con Milinkovic-Savic, trafitto da un'autentica bordata. L'ex Groningen, tuttavia, è partito con un istante di anticipo.

23' - GOL DELL'ATALANTA GOL ATALANTA CON DE ROON! Rete fantastica dell'olandese: corner rasoterra di Muriel per il centrocampista il quale, di prima, lascia partire un bolide col destro imparabile per Vanja Milinkovic-Savic: 2-1 e tutto ribaltato al Gewiss Stadium!

27' - ALTRA VALANGA NERAZZURRA! Tacco ravvicinato di Zapata e uscita bassa di Vanja Milinkovic Savic!

31' - Ennesimo guaio fisico per PJACA, che appare dolorante. Al suo posto entra BREKALO!

36' - GOL DEL TORINO CON LUKIC SU RIGORE! Contatto in area Freuler-Sanabria su precedente errore in appoggio di Djimsiti e terza rete consecutiva per il centrocampista serbo, che apre il piatto destro e insacca all'angolino dagli undici metri! Nulla da fare per Musso e 2-2!

Sasa Lukic esulta dopo il gol segnato durante Atalanta-Torino - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

63' - GOL DEL TORINO CON LUKIC SU RIGORE! Penalty solare dopo l'aggancio di Toloi su Pobega in area. Questa volta il serbo ex Levante incrocia il destro a mezza altezza: palla sempre angolatissima, Musso intuisce ma non può arrivarci! Seconda doppietta consecutiva per Sasa Lukic 2-3!

68' - AUTOGOL DI FREULER E 2-4 TORINO! Praet apre sulla destra per Sanabria, il cui cross al centro viene corretto nella propria porta dal centrocampista atalantino: 2-4!

78' - GOL DELL'L'ATALANTA, CHE ACCORCIA CON PASALIC! Uno-due verticale col filtrante precisissimo di Muriel. Il croato sfugge a Bremer e deposita in fondo al sacco. Gara riaperta al Gewiss Stadium: 3-4!

84' - GOL DELL'ATALANTA CON MURIEL SU RIGORE! Il quarto e ultimo tiro dal dischetto della partita viene assegnato con l'Home Field Review dopo un tocco col braccio di Zima sulla volée in area di Demiral: Il colombiano, dagli undici, metri, spiazza rasoterra Vanja Milinkovic-Savic e fa 4-4!

90'+5 - ZAPPACOSTA DA DUE PASSI! Conclusione murata da Ricardo Rodriguez: l'Atalanta sfiora il clamoroso 5-4!

MVP

Muriel. Due gol e due assist, è lui l'interruttore che accende e spegne questa Dea. E' espressione sublime di velocità associata ad eleganza, uno spettacolo per gli occhi.

Fantacalcio

PROMOSSO - Bremer. Il duello titanico con Zapata non delude le aspettative; ne esce vincitore, piombando in anticipo su tutti i palloni ed esaltandosi con interventi da pura fantascienza.

BOCCIATO - Freuler. Il tignoso attacco del Toro stuzzica spesso i suoi nervi, lui questa volta non regge; provoca un rigore e insacca nella sua stesa porta. Ko tecnico.

Le pagelle

La Dinamo Kiev vince l'amichevole per la pace col Borussia Dortmund, highlights

Serie A Atalanta-Genoa 0-0, pagelle: Malinovskyi delude, Koopmeiners brilla 13/03/2022 A 19:46