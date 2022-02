Svolta epocale in casa Atalanta: secondo le ultime indiscrezioni - dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in giù - sembrerebbe difatti ormai imminente il passaggio di proprietà al fondo statunitense "KKR". Closing della trattativa previsto per la prossima settimana addirittura, secondo quanto riferisce Sky Sport.

Operazione KKR

L'85% delle quote dell'Atalanta sarebbero in predicato di passare immediatamente nelle mani del fondo degli Stati Uniti KKR per circa 350 milioni di euro. Esiste però l'eventualità che il fondo statunitense possa in un primo momento entrare nella società orobica con quote di minoranza, per poi passare alle quote di maggioranza. Luca Percassi dovrebbe invece mantenere la carica di "ceo". L'Atalanta potrebbe così diventare il settimo club italiano di proprietà americana dopo Spezia, Milan, Venezia, Bologna, Roma e Fiorentina.

