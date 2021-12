"Non mi fate parlare perché se io parlo del calcio scoppia il finimondo”. Report, il programma d’inchiesta di Rai 3, torna a riaccendere i riflettori sul momento del calcio italiano, investito nel mirino di inchieste della Guardia di Finanza per le Report ha chiesto conto del momento del nostro calcio c’è stato anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis che – a margine dell’assemblea di lega di giovedì – ha risposto così della situazione, non risparmiando critiche alla Figc (“definita un centro di potere”) e parlando di concorrenza sleale: ”., il programma d’inchiesta di Rai 3, torna a riaccendere i riflettori sul momento del calcio italiano, investito nel mirino di inchieste della Guardia di Finanza per le plusvalenze fittizie e che, prima di fine anno, è chiamato a risolvere la patata bollente, Salernitana : club a cui la Figc potrebbe togliere l’affiliazione entro il 31 dicembre per aver violato il divieto di doppia proprietà nella stessa categoria calcistica. Tra le persone a cuiha chiesto conto del momento del nostro calcio c’è stato anche il presidente del Napoli,che – a margine dell’assemblea di lega di giovedì – ha risposto così della situazione, non risparmiando critiche alla Figc (“definita un centro di potere”) e parlando di concorrenza sleale:

"Non mi fate parlare perché se io parlo del calcio scoppia il finimondo. Io ne ho talmente la p***e piene... Mi hanno impedito per due anni di andare a casa mia a Los Angeles e non vedo l'ora adesso che sia il 20 gennaio per fare un mese rigeneratore. Siamo una delle poche società coi conti apposto? Ce ne sono anche altre tipo la Fiorentina. Concorrenza sleale? L'ha detto lei, non c'è bisogno che lo dica io. Ci si arriva da soli, ma certo. Queste sono le responsabilità della Federcalcio. La Lega, se è un'associazione di società per azioni, dunque indipendente, dovrebbe pagare la Federcalcio e la Federcalcio non dovrebbe fare nulla, se non segretariato per cosette così. Invece è diventato un centro di potere. Uno istituzionalmente si mette la medaglia”.

Parole destinate a fare discutere, in attesa che lunedì sera nell’ultima puntata dell’anno del programma d’inchiesta di Rai 3, emergano ulteriori testimonianze e dettagli destinati a lasciare strascichi.

