"Ottimo inizio, poi tra Covid, Coppa d'Africa e altre limitazioni si è complicato il lavoro di tutti. Un po' come la Ferrari ad Imola. Ho scelto Spalletti a gennaio 2021, andai a casa sua a Milano per fargli firmare un biennale con opzione a mio favore per il terzo anno. Lui non voleva sottoscriverla ma poi l'ho convinto: facciamo un secolo e mezzo in due. Poi se e quando vorrà andare via ci daremo la mano e non succederà niente".

IL RICORDO DI ANCELOTTI E LA FIRMA DI IBRAHIMOVIC

"Carlo Ancelotti è un fuoriclasse che ha avuto la sfortuna di non essere simpatico ai tifosi napoletani. Non ha avuto la furbizia di rendersi 'napoletano' agli occhi dei tifosi e quindi non è stato visto come 'uno dei nostri' dalle curve'. Prima che arrivasse al Milano nel gennaio 2020 avevamo già firmato tutto con Zlatan, c'era l'accordo. Poi però fu esonerato Ancelotti e arrivò Gattuso che mi chiamò e disse: 'Si fidi, non abbiamo bisogno di lui perché...'. E io mi fidai".

Avevamo già firmato tutto con Zlatan, c'era l'accordo.

Spalletti: "Scudetto? Abbiamo il dovere di crederci ancora"

