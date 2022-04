A margine dell'ultima Assemblea di Lega Serie A, in cui, si è preso atto anchetra squadre di Serie A in Italia o all'estero (erano state fatte le ipotesi di Arabia Saudita o Stati Uniti) durante il periodo dei Mondiali ( 21 novembre-21 dicembre 2022 ) durante la pausa del campionato italiano. Ci saranno troppi pochi giocatori per organizzare un vero e proprio torneo, con molti atleti che verranno convocati ovviamente dalle rispettive Nazionali.

Ecco, quindi, che l'idea del torneo. Alcuni giocatori saranno impegnati con le Nazionali e ad altri verrà concesso un periodo di riposo visto che la stagione sarà comunque partita ad inizio agosto . Non ci sarebbe stato un numero minimo di giocatori per tutte le squadre e quindi alcune avrebbero potuto non essere in grado di giocare il torneo.