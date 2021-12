Sotto le prime della classe si assesta la Fiorentina. Nona vittoria stagionale per gli uomini di Vincenzo Italiano, che escono vincitori dal difficile scontro con il Bologna. Primo tempo a firma principalmente viola: i toscani appaiono più in palla fisicamente e impongono la propria intensità, trovando con Maleh il vantaggio alla mezz'ora abbondante. E' folgorante però il pari di Barrow in chiusura di frazione: pennellata splendida di Svanberg, che disegna un assist al bacio che l'attaccante rossoblù converte in un sinistro implacabile all'incrocio dei pali. Nel secondo tempo salgono in cattedra gli ospiti, che mettono la freccia grazie alla splendida punizione di Biraghi e al solito Vlahovic, perfetto dal dischetto del rigore. Inutile il gol di Hickey, che prova a riaccendere il finale per i rossoblù ben imbeccato da Orsolini. La Fiorentina ritrova il successo in trasferta e scavalca al 5° posto: ora a Firenze si sogna davvero l'Europa.

Il tabellino

BOLOGNA-FIORENTINA 2-3

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel (72' Medel), Theate; De Silvestri (61' Skov Olsen), Svanberg, Dominguez (78' Vignato), Dijks (61' Hickey); Sansone (62' Orsolini), Soriano; Barrow. All. Mihajlovic

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi (84' Terzic); Bonaventura, Torreira (84' Saponara), Maleh (79' Duncan); Sottil (85' Amrabat), Vlahovic, Gonzalez (78' Callejon). All. Italiano

ARBITRO: Irrati

GOL: 33' Maleh, 42' Barrow, 52' Biraghi, 66' Vlahovic, 83' Hickey

ASSIST: 33' Nico Gonzalez, 42' Svanberg, 83' Orsolini

AMMONITI: 24' Dominguez, 25' Torreira, 50' Theate, 90' Amrabat, 90'+3 Soumaoro

ESPULSI:

NOTE: recupero 4'

La cronaca in 5 momenti

33 - MALEEEEEEEHHH!!! MALEEEEEEEHHHH! VANTAGGIO DELLA FIORENTINA!!! Cioccolatino al bacio di Nico Gonzalez dalla destra, un traversone fantastico che Maleh di testa deve solo spingere in rete!!!

42 - BAAAARROWWWWWW!!! CHE GOOOOOOLLLL!!! HA PAREGGIATO IL BOLOGNA!! Cambio di passo straordinario e palla al bacio di Svanberg per Barrow, che spara al volo col sinistro e batte Terracciano!!

52 - BIIIIIIIRAGHIIIIIII!!! BIIIIIRAGHIIIIII!!! PUNIZIONE FANTASTICA, NUOVO VANTAGGIO PER LA FIORENTINA!!! Gol strepitoso per il capitano Viola, che va sopra la barriera e lascia impietrito Skorupski!!

66 - GOOOOOOOOOOL! VLAHOVIIIIIICCCCCC! Non sbaglia dal dischetto il serbo, che calcia a destra spiazzando Skorupski: scappa la Fiorentina!

83 - HIIIICKEYYYYYYY!!! ALL'IMPROVVISO RIAPRE TUTTO IL BOLOGNA!!! Grande palla in campo aperto di Orsolini per lo scozzese, che calcia dal limite e complice una deviazione di Odriozola batte Terracciano!!

Il momento social

Fantacalcio

PROMOSSO - NICO GONZALEZ: non era titolare dal 24 ottobre scorso, il suo ritorno conferisce un'altra dimensione alla sua squadra: qualità, strappi, giocate decisive. Manca solo il gol, ma la prestazione è ugualmente nobile: schieratelo sempre se sta bene.

BOCCIATO - SANSONE: da sempre discontinuo, scomparso del tutto col cambio di modulo. Dietro le punte fatica tantissimo, senza riuscire a spaziarsi né tantomeno ad essere pericoloso. Non è il suo momento, tenerlo fuori è la cosa giusta.

Mihajlovic su Vlahovic: "Ha gli attributi: in Serbia sono in omaggio"

