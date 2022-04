Serata a dir poco traumatica per Ionut Radu, secondo portiere dell'Inter. Il 24enne rumeno è sceso in campo dal 1' nel recupero della all'82' ha lisciato completamente un pallone nei pressi della linea di porta. Un incubo ad occhi aperti., secondo portiere dell'Inter. Il 24enne rumeno è sceso in campo dal 1' nel recupero della 20a giornata di Serie A contro il Bologna , lasciando un'impronta tragica sulla partita e possibilmente sul resto della stagione nerazzurra. Radu, schierato all'ultimo minuto a causa di un problema agli addominali di Handanovic, ha regalato il gol della vittoria alla squadra rossoblu quando

Ad

Il gol di Sansone dopo l'errore di Radu durante Bologna-Inter - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Serie A Inzaghi: "Papera Radu? Il gol dell'1-1 è il rammarico più grande" 3 ORE FA

A cogliere una sfera vagante a pochi centimetri dalla porta è stato Nicola Sansone, che ha appoggiato in rete completando il ribaltone del Bologna. Nel primo tempo Arnautovic aveva risposto a Perisic. L'Inter di Simone Inzaghi frana clamorosamente e rimane a -2 punti dal Milan capolista. A 4 giornate dal capolinea, l'infortunio di Radu potrebbe costare carissimo.

L'amaro finale di Radu: lacrime e abbracci con i compagni

Il portiere rumeno, che non era mai partito titolare in questa stagione di Serie A, ha vissuto gli ultimi minuti della partita in apnea, distante dallo sviluppo di un'offensiva disperata dei nerazzurri nella metà campo bolognese. Al fischio finale, Radu è stato ripreso col volto coperto, disperato e sotto shock. Dopo un errore del genere, impossibile trattenere le lacrime.

Il portiere, avviato verso il tunnel del Dall'Ara, è stato raggiunto dai compagni di squadra. Correa, Dimarco e il collega tra i pali Cordaz hanno cercato di consolarlo con un abbraccio, mentre Dumfries è andato a coprire la telecamera che lo riprendeva in un momento di fragilità.

"Radu ha fatto la gara con l'Empoli molto bene e si allena sempre nel migliore dei modi. Sbagliano gli attaccanti o i difensori se ne parla meno, è stato un infortunio e gli infortuni vanno sempre messi in preventivo. Deve stare tranquillo, è un ottimo portiere e ha dinanzi a sé una carriera molto rosea", ha commentato , ha commentato Inzaghi a fine partita , cercando di mitigare la situazione.

Inzaghi: "Arbitri? Gli episodi alla fine si compensano"

Serie A Bologna-Inter 2-1, pagelle: Radu, un errore che può metterlo nella storia 3 ORE FA