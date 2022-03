L'Inter non si arrende e presenta un ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni in relazione alla gara contro il Bologna non disputata lo scorso 6 gennaio a causa di diversi casi di positività al Covid nella squadra di Mihajlovic . Sia il Giudice Sportivo della Lega Serie A, sia la Corte Sportiva d'Appello della Figc, nei primi due gradi di giudizio, hanno stabilito che la partita va rigiocata. Il club nerazzurro, che aveva tempo fino al 25 marzo per fare ricorso, chiede lo 0-3 a tavolino.

La data del possibile recupero

Guardando il calendario sono due le finestre più probabili per questo atteso recupero: una data all'interno dell'ultima settimana di aprile (come mercoledì 27) e una nella prima di maggio (come mercoledì 4 maggio). Il ricorso dovrebbe infatti essere discusso tra 2-3 settimane, ma la settimana tra il 18 e il 24 è fuori gioco perché il 19 c'è il ritorno della semifinale di Coppa Italia a San Siro.

