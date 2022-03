Il 13 aprile si saprà finalmente la decisione del Coni riguardante il match tra Bologna e Inter, rinviato per i casi covid degli emiliani lo scorso gennaio. L'udienza del Consiglio di Garanzia dovrà esprimersi sul ricorso interista contro il recupero della sfida. Il club milanese chiede la vittoria a tavolino, ma come per altri casi analoghi sembra più probabile che la partita si giocherà. Le date possibili per il recupero sono l'ultima settimana di aprile e la prima di maggio.

Nello stesso giorno saranno esaminati due ulteriori ricorsi presentati da Atalanta e Udinese. I friulani chiedono la non omologazione della sfida persa contro i bergamaschi per 6-2 e fortemente condizionata dalle tante positività tra i suoi giocatori. La Dea ha reclamato per la il match non giocato contro il Torino il 6 gennaio, in una situazione identica a quella di Bologna-Inter.

