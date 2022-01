Niente 0-3 a tavolino. Nel comunicato ufficiale diramato sabato mattina, il Giudice Sportivo affianca la dicitura "sub iudice" alle quattro gare non disputate nella 20esima giornata di Serie A: si tratta di Bologna-Inter, Atalanta-Torino, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia. La mancata decisione sul match del Dall'Ara porterà quindi Hakan Calhanoglu a scontare la squalifica nella sfida di domenica sera contro la Lazio.

Un turno di squalifica ad Allegri

Massimiliano Allegri non potrà sedersi in panchina domenica sera a Roma per la sfida ai giallorossi. L'allenatore della Juventus è stato squalificato per una giornata e ha ricevuto un'ammenda di 10.000 euro per quanto accaduto nel corso di Juve-Napoli. "Per avere, al termine della gara, mentre abbandonava l'impianto di gioco, indirizzato a voce alta espressioni gravemente offensive nei confronti del Direttore di gara; infrazione rilevata anche dal collaboratore della Procura federale" si legge nel comunicato firmato dal Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea. A guidare i bianconeri nella Capitale, dunque, ci sarà il vice di Allegri, Marco Landucci.

