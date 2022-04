L'Inter ha l'opportunità di dare un'ulteriore scossa al campionato visto dal vertice: il recupero (in principio previsto per il 6 gennaio) in quel di Bologna, valido per la 20esima giornata di Serie A, si preannuncia uno snodo cruciale per le ambizioni dei campioni d'Italia. Il 3-1 alla Roma di Mourinho ha consolidato le certezze di una squadra che, a partire dal blitz dell'Allianz Stadium dello scorso 3 aprile , ha ritrovato quella fluidità di manovra ammirata con costanza fino ai primi di febbraio.

Probabili formazioni

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Bonifazi, Soumaoro, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, Arnautovic. All. Mihajlovic

Squalificati: Medel

Indisponibili:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa. All. Inzaghi

Squalificati:

Indisponibili: Gosens, Vidal

Bologna-Inter, dove vederla in tv e streaming

La sfida Bologna-Inter verrà trasmessa su DAZN e su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251).

Statistiche Opta

L’Inter ha ottenuto sei successi nelle ultime otto gare di Serie A contro il Bologna - i rossoblù hanno vinto le due rimanenti, mentre l’ultimo pareggio tra le due squadre risale al 19 settembre 2017 (1-1 firmato da Simone Verdi e Mauro Icardi).

L’Inter sarà la seconda squadra contro cui il Bologna toccherà la quota dei 150 incroci in Serie A, dopo la Juventus: i rossoblù contano 73 sconfitte contro i nerazzurri nella competizione (41V, 35N), solo contro la Juventus ne hanno registrate di più (78).

L’Inter è rimasta imbattuta in tutte le ultime 15 trasferte di campionato contro il Bologna (12V, 3N) e in questo parziale solo una volta non è riuscita a trovare il gol, nello 0-0 del 30 agosto 2010.

Il Bologna ha pareggiato ben cinque delle ultime otto gare di campionato (1V, 2P), tra cui le due più recenti; l’ultima volta che ha impattato più partite consecutive in Serie A è stata nel gennaio 2021, quando arrivò addirittura a cinque.

È dal 16 ottobre contro la Lazio che l’Inter non subisce più di un gol in una trasferta di Serie A (quattro gol subiti, sette clean sheet); nel periodo nessuna squadra dei maggiori cinque campionati europei ha mantenuto più volte la porta inviolata rispetto ai nerazzurri (sette anche il Manchester City).

Inter (11) e Bologna (otto) sono due delle tre squadre (insieme alla Roma, 11) che hanno segnato più reti su sviluppi di calcio d’angolo in questa stagione di Serie A.

L’Inter (12) è la formazione che ha realizzato più reti con giocatori subentrati a gara in corso nella Serie A 2021/22, due delle quali proprio contro il Bologna nella gara d’andata (doppietta di Edin Dzeko).

Grazie alla rete realizzata contro l’Udinese, Aaron Hickey è diventato il secondo difensore più giovane nella storia della Serie A capace di realizzare cinque reti nel corso di un singolo campionato (19 anni e 318 giorni contro i friulani, meglio solo Battista Rota nel 1950/51, con l’Atalanta – 18 anni e 334 giorni).

Marko Arnautovic ha giocato le sue prime tre partite in Serie A con l’Inter, nel 2009/10 con José Mourinho - finora ha realizzato 12 reti in questo campionato, già suo record in una singola stagione nei maggiori cinque campionati europei.

L’attaccante dell’Inter Edin Dzeko ha segnato sette gol in Serie A contro il Bologna (inclusa una doppietta da subentrato nella gara d’andata) - solo contro lo Stoccarda (otto) ha realizzato più reti nei cinque grandi campionati europei.

