Giornate intense sul fronte ricorsi. La, dopo aver accolto il ricorso della Salernitana che chiedeva di giocare la partita contro l'Udinese , hache chiedeva la vittoria per 3-0 a tavolino per la gara non disputatadel 6 gennaio scorso. I rossoblu non erano scesi in campo per alcuni casi covid nel gruppo-squadra, con la squadra dirimasta sul terreno di gioco per 45 minuti. Già il Giudice Sportivo non aveva assegnato la vittoria a tavolino "causa di forza maggiore”, valutazione condivisa in giornata anche dalla Corte Sportiva d'Appello.