Alla vigilia Mihajlovic aveva detto “ Sembra paradossale, ma la Juventus è una diretta concorrente ”. Il campo lo ha confermato. Non il risultato. I bianconeri passano a Bologna infatti al termine di una partita cinica, in cui due lampi – una ripartenza di Morata nel primo tempo, una giocata individuale di Cuadrado nella ripresa – regalano a Massimiliano Allegri il massimo della posta. Tre punti decisivi, a fronte delle vittorie di Lazio e Roma, ma arrivati ancora senza impressionare particolarmente dal punto di vista del gioco espresso. Non una novità. Il Bologna infatti se la gioca alla pari, mettendo anche grande pressione ai bianconeri a inizio ripresa. Ma senza gol il resto sono tutte chiacchiere; e la Juve porta via la vittoria troppo importante in questa fase della stagione. Insomma, si prende i punti più che la prestazione. Per quella ci sarà tempo. Forse...

Il tabellino

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri (46’ Skov Olsen), N.Domínguez, Svanberg (79’ Vignato), Hickey (86’ Viola); Soriano (86’ Santander), Barrow (79’ Sansone); Arnautovic.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Pellegrini (60’ Alex Sandro); McKennie (71’ Bentancur), Arthur (60’ Locatelli), Rabiot; Bernardeschi, Morata (85’ Kaio Jorge), Kean (71’ Kusulesvki).

Gol: 6’ Morata, 69’ Cuadrado

Assist: Bernardeschi.

Note – Ammoniti: Dominguez; McKennie.

La cronaca in 6 momenti chiave

6’ GOL! JUVENTUS AVANTI! MORATA! Grande palla di Bernardeschi per il taglio di Morata: lo spagnolo brucia Soumaoro e infila sul primo palo.

22’ OCCASIONE BOLOGNA! SVANBERG! Palla calciata da fuori, Bonucci la stoppa, ma si impenna: lì è lestissimo Svanberg con una rovesciata davvero pregevole. Szczesny immobile, pallone fuori di un niente. Bologna a centimetri dal pareggio.

55’ SI IMMOLA MCKENNIE! Decisivo, l'americano, su un tiro a botta sicura dal limite di Svanberg. Juventus in difficoltà in questa fase.

66’ OCCASIONE BOLOGNA! Soriano con una bella palla per il taglio di Dominguez: conclusione sul primo palo, Szczesny attento devia in corner.

69’ GOL! CUADRADO! CHE GOL! Dal nulla, la Juve, torna in avanti e pesca il jolly: super gol di Cuadrado, che dal limite salta secco Svanberg e poi calcia col destro potente. Pallone deviato da Hickey e che si infila all'angolino, imprendibile per Skorupski.

77’ OCCASIONE JUVE! Ripartenza di Cuadrado, poi Bernardeschi dal limite prova il sinistro incrociato: fuori non di molto.

MVP

De Ligt. Si esalta nel momento di difficoltà della Juventus, annullando Arnautovic e immolandosi in più di un’occasione. Indicativo però che il migliore in campo sia un centrale di difesa in una vittoria per 2-0 in trasferta.

Le pagelle

Fantacalcio

PROMOSSO: Morata. Al di là del gol, una bellissima prestazione per la squadra, soprattutto nel primo tempo.

BOCCIATO: Soriano. Non gioca una brutta partita, ma ancora niente gol. Chi l’ha scelto o ce l’ha in rosa, sta vivendo una stagione di difficoltà nel trovare bonus.

