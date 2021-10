Ciro Immobile durante il match di Europa League Lazio ha tirato un sospiro di sollievo. Niente di particolarmente grave, con Immobile che potrà quindi rispondere Nations League, dove gli azzurri si giocheranno il trofeo. Aveva destato un po' di preoccupazione l'infortunio didurante il match di Europa League vinto dalla Lazio sulla Lokomotiv Mosca . L'attaccante dei biancocelesti era stato sostituito ancor prima che finisse il primo tempo per un indurimento del flessore della coscia destra ma, tutto sommato, lo staff tecnico dellaha tirato un sospiro di sollievo. Niente di particolarmente grave, con Immobile che potrà quindi rispondere alla convocazione di Mancini per le ultime due partite di, dove gli azzurri si giocheranno il trofeo.

C'è da capire, però, se Immobile sarà della partita contro il Bologna. Sono attesi proprio per il pomeriggio di venerdì gli esami per capire se sarà possibile forzare un rientro già domenica: la gara si giocherà al Dall'Ara alle 12.30. Sarri, però, potrebbe comunque puntare su Muriqi, proprio per dare un po' di riposo ad Immobile che è stato molto impiegato in questo avvio di stagione.

