Il Milan va in vetta per una notte dopo un match pazzo, con, trascinato dalla stoicità degli uomini di Mihajlovic. Il Milan sblocca il match con Leao, pescato da Ibra: decisiva la deviazione di Medel. E' il primo di una serie infinita di episodi . Al 20' i rossoblù restano in dieci per espulsione diretta di Soumaoro e vanno sotto di due reti al 36' con gol di Calabria. Il match sembra finito, ma. Partita raddrizzata dal nulla, ma c'è un altro rosso: duro intervento di Soriano su Ballo-Touré, visto dal Var e non da Valeri., prima del poker di Ibra. Rossoneri in testa per una notte, in attesa che il Napoli scenda in campo contro la Roma.