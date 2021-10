Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Bologna e Milan (qui la DIRETTA SCRITTA ), valido per la 9ª giornata di Serie A arbitrato dal signor Valeri di Roma. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio Dall'Ara.

Classifiche e risultati

Serie A Bologna-Milan, le ufficiali: Ibrahimovic titolare 3 ORE FA

La moviola LIVE di Bologna-Milan (arbitro Valeri di Roma)

21' KRUNIC ATTERRATO DA SOUMAORO AL LIMITE, BOLOGNA IN 10 - Lancio dalle retrovie di Kjaer a pescare il taglio in verticale di Krunic. Lo sloveno fugge e viene steso al limite dell'area da Soumaoro che era fuggito solo verso la porta di Valeri. Il fischietto romano non ha dubbi e concede punizione dai 20 metri e cartellino rosso per il difensore n°5 del Bologna. Dopo un rapido check, il Var Mazzoleni conferma la decisione dell'arbitro: il pallone è ancora nella disponibilità di Krunic e questo fa che si tratti di chiara occasione da gol. Rosso che a termini di regolamento ci può stare, anche se resta il dubbio sul fatto che il numero 30 potesse effettivamente arrivare sul pallone oppure no. Incredulo Mihajlovic in panchina e che a fine primo tempo va a chiedere spiegazione all'arbitro.

34' AMMONITO ARNAUTOVIC PER PROTESTE - Arnautovic viene anticipato in uscita bassa da Tatarasanu e cade a terra chiedendo rigore e protestando in maniera abbastanza plateale. Valeri non gradisce la protesta e sventola il giallo all'attaccante austriaco.

45' SBRACCIATA DI TONALI, GIALLO ANCHE PER IL MILANISTA - Sbracciata di Tonali sotto gli occhi dell'arbitro, Valeri è lì a due passi e commina un ammonizione anche al centrocampista lodigiano.

57’ SORIANO ENTRA DURO SU BALLO TOURE’, ESPULSO COL VAR – Ad inizio ripresa il Bologna resta in nove uomini per un intervento in ritardo di Soriano ai danni di Ballo Touré, che resta dolorante a terra con una dolorosa distorsione alla caviglia. Valeri inizialmente concede la rimessa dal fondo per il Bologna, poi richiamato all’on field review da Mazzoleni, rifila il rosso punendo l’entrata con la gamba alta e i tacchetti sul capitano del Bologna. Intervento probabilmente non così violento come appare al ralenty ma veramente brutto e scomposto, difficile biasimare l’arbitro per il rosso nonostante le proteste vibranti dei giocatori rossoblù.

Mihajlovic: "Ibra? A Sanremo ha cantato da schifo"

....

Serie A Milan: Theo Hernandez e Diaz ancora positivi al Covid 21/10/2021 A 14:58