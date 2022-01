Bologna-Napoli, match valido per la 22esima giornata della massima serie, è terminato sul punteggio di 0-2, frutto della doppietta di Lozano. Il messicano ha realizzato le sue due reti al 20', su assist di Elmas ed al 2' del secondo tempo, con un dribbling perfetto ai danni di Skorupski. Un palo a testa per le due formazioni, colpiti da Ruiz e Svamberg.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 6: Superlativo in avvio di match su Lozano ma ingenuo in occasione del 2-0, dove esce calcolando decisamente male i tempi.

Luis BINKS 5,5: Mertens gli crea più di un grattacapo con i suoi tagli. Non benissimo anche in fase di impostazione.

Arthur THEATE 5: Si perde Lozano a centro area in occasione dello 0-1 e si fa saltare facilmente sull'azione dello 0-2. Fatica a leggere i tagli e i veli di un funambolo come Mertens. Disastroso quest'oggi.

Adama SOUMAORO 5,5 - Match non facile il suo, con Mertens che si allarga spesso dalle sue parti. Prova a cavarsela con la sua fisicità ma con i brevilinei del Napoli finisce spesso in difficoltà.

Lorenzo DE SILVESTRI 5: Grandi colpe nella marcatura su Elmas in occasione del primo gol. Non benissimo anche nella metà campo offensiva, con rarissime sovrapposizioni.

Roberto SORIANO 5,5: Prestazione non entusiasmante la sua. Non riesce mai ad eludere la marcatura perfetta di Lobotka. (dal 67' Emmanuel VIGNATO, 5,5 - Non riesce a lasciare il segno. Tocca veramente pochi palloni.)

Nicolas VIOLA 5 - Piazzato per la prima volta al centro della mediana, non riesce a contenere l'esuberanza di Zielinski che lo sovrasta con le sue progressioni. (dal 52' Nico DOMINGUEZ 5,5 - Entra e si piazza a lottare a centrocampo, divorandosi la chance di riaprire il match su assist di Svamberg.)

Mattias SVANBERG 6 - Fatica terribilmente ad entrare nel match, dovendo preoccuparsi più della marcatura di Elmas che di sganciarsi in avanti. Nel finale sfiora il gol con una punizione magistrale.

Aaron HICKEY 5 - Pronti-via rischia subito il pasticcio su Di Lorenzo. Rispetto al solito soffre molto in fase difensiva, costretto a coprire sullo scatenato Lozano. (dal 72' Niklas PYYTHIA 6,5 - Ottimo impatto sul match. Si rende pericoloso sulla destra sfruttando il calo fisico del Napoli.)

Marko ARNAUTOVIC 5 - Non riesce mai a rendersi pericoloso, annullato da Rrahamani, Esce per un problema fisico. (dal 52' Diego FALCINELLI 5,5 - Entra per dare maggiore imprevedibilità ma non la vede mai, sempre sovrastato da Rrahamani.)

Nicola SANSONE, 5,5 - Un'imbucata interessante per Arnautovic nel primo tempo e poco altro. Non a suo agio schierato da seconda punta. (dal 52' Andreas SKOV OLSEN 6 - Pessimo impatto sul match. Si eclissa e non riesce ad aiutare i suoi facendo salire la squadra.)

All. Sinisa MIHAJLOVIC 5: Spalletti imbriglia i suoi uomini dominandoli in ogni area del campo. Cambi forse troppo tardivi, con la reazione rossoblù che è giunta solo negli ultimi 20' di gioco.

Le pagelle del Napoli

Alex MERET 6 - Non deve impegnarsi in maniera particolare quest'oggi, graziato da Dominguez sull'unica occasione interessante del Bologna.

Giovanni DI LORENZO 6,5 - Altra performance di alto livello. Sempre pericoloso con le sue sovrapposizioni ed attentissimo in fase difensiva.

Amir RRAHMANI 6,5 - Senza Koulibaly, guida la difesa ospite senza commettere particolari sbavature. Molto bene anche in fase di impostazione.

Juan JESUS 6 - Annulla senza problemi Sansone, giocando con grande tranquillità. L'ingresso di Skov Olsen non gli crea ulteriori problemi. Promosso.

Mario RUI 6,5 - Buona prestazione la sua. Non rischia nulla in fase difensiva facendosi spesso trovare in avanti con le sue sovrapposizioni.

Fabian RUIZ 6,5 - Non è chiaramente ancora al 100% della condizione fisica ma riesce a sopperire con la sua qualità. Prezioso con i suoi inserimenti, che creano continui grattacapi a Theate e Binks. (dall'86' Faouzi GHOULAM, SV)

Stanislav LOBOTKA 6,5 - Crescita esponenziale la sua in questo ultimo mese. Detta i ritmi del match disegnando con squadra e compasso le trame centrali del Napoli.

Piotr ZIELINSKI 7 - Scatenato quest'oggi. Ispira entrambe le azioni dei gol con le sue proverbiali imbucate. Onnipresente sul fronte offensivo partenopeo. (dall'80' Diego DEMME, SV)

Hirving LOZANO 7,5 - Sblocca il match con un inserimento perfetto a centro area, raddoppiando con un dribbling sopraffino ai danni di Skorupski. Sempre pericoloso con la sua rapidità palla al piede. (dal 71' Matteo POLITANO, 6 - Entra nel momento peggiore dei suoi e tocca pochissimi palloni.)

Dries MERTENS 6,5 - Prestazione intelligente e qualitativa la sua. Bravo a sganciarsi in continuazione e ad aprire varchi per gli inserimenti di Lozano e Zielinski. (dal 71' Victor OSIMENH, 6 - Grande foga e desiderio di incidere sin dal suo ritorno in campo. Leggermente impreciso nel finale quando non riesce a trovare la porta a tu per tu con Skorupski.)

Eljif ELMAS 6,5 - Sempre insidioso con i suoi inserimenti ed il suo svariare sul fronte offensivo. Confeziona l'assist per Lozano ed una serie di giocate di grande qualità. (dall'86' Andrea PETAGNA, SV)

All.: Luciano SPALLETTI 6,5 - Prestazione perfetta dei suoi ragazzi che approcciano alla grande il match, passando subito in vantaggio e chiudendo i giochi ad inizio ripresa. Con una squadra in evidente debito d'ossigeno raccoglie tre punti importantissimi.

