Mourinho un po' amareggiato quello arrivato in conferenza stampa Inter in totale emergenza visto che mancheranno anche Abraham e Karsdorp. Assenti per squalifica. E su Zaniolo... È unun po' amareggiato quello arrivato in conferenza stampa dopo il ko col Bologna . Non c'è solo un'altra sconfitta in campionato ma, anche, la consapevolezza di arrivare alla sfida con l'in totale emergenza visto che mancheranno anche Abraham e Karsdorp. Assenti per squalifica. E su Zaniolo...

Complimenti al Bologna ma...

Pensiamo già alla prossima. Complimenti al Bologna, e a Sinisa e ai suoi giocatori che hanno lottato per questo risultato, ma complimenti anche ai miei che hanno affrontato tante difficoltà, tra infortuni, il covid, i problemi fisici durante la partita e tutti a lottare per il risultato durante la gara. Sono con loro

Se sono Zaniolo penso di non rimanere in Serie A

Parlo contro me stesso, ma io se sono Zaniolo inizierei a pensare di non rimanere tanto tempo in Serie A perché mi sento male per lui per quello che deve subire. Per quanto riguarda la mia situazione personale e il mio giallo, siccome Pairetto ha parlato con me dopo la partita, non ho bisogno di commentare la cosa in altro modo

Gary Medel e Nicolò Zaniolo - Bologna-Roma - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Sabato c'è l'Inter

Dobbiamo inventare una squadra per giocare sabato, meno male che Mancini l’ho cambiato presto sennò magari prendeva un giallo anche lui

Sinisa Mihajlovic (all. Bologna)

Sapevamo che sarebbe stata una gara complicata contro una squadra forte. Siamo stati anche fortunati, ma non abbiamo rubato nulla. Hanno avuto 2-3 occasioni, ma la squadra ha avuto lo spirito giusto per gestire la partita. Si tratta di una vittoria che ci dà morale, non si vince tutti i giorni contro la Roma. Dopo l’infortunio di Arnautovic abbiamo avuto difficoltà nel tenere la palla, ci hanno schiacciati nella nostra metà campo, ma abbiamo gestito bene la gara. Ha vinto il migliore fra me e Mourinho? Lui è migliore, anche come squadra. Ma non vince sempre il migliore. Il calcio è bello per questo, perché non c’è nulla di scontato. Abbiamo preparato e gestito bene la gara, anche se in certe situazioni siamo stati fortunati. Ma senza fortuna a calcio è difficile giocare

Mourinho: "Mihajlovic è stato un esempio per la gente, è da ringraziare"

