Arnautovic e ancora Arnautovic. Come lo scorso 21 febbraio, quasi due mesi fa, la sera del 2-1 allo Spezia che rappresentava l'ultimo successo del Bologna in campionato. Dopo lunghissime settimane di siccità, i felsinei tornano a far pace con la vittoria e battono per 2-0 una Sampdoria di nuovo spenta. Primo tempo di marca bolognese, nella ripresa la Samp sembra poter rialzare la testa, ma all'improvviso appare lui, l'austriaco: primo gol a mezz'ora dalla fine e secondo un quarto d'ora più tardi, sempre su assist del ritrovato Dijks. Nel computo ci sono anche un paio di traverse in pochissimi secondi, la prima dello stesso Arnautovic e la seconda di Sansone. E la Sampdoria? Poca, pochissima roba. Una palla gol con Caputo all'inizio della ripresa (bravissimo Skorupski a opporsi) e poi poco altro. Preoccupante. La buona notizia per Giampaolo è solo una: anche tutte le altre concorrenti per la salvezza, quelle che seguono il Doria in classifica, hanno perso.

Bologna-Sampdoria 2-0 (primo tempo 0-0)

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel (74' Bonifazi), Theate; Hickey, Aebischer (60' Dominguez), Schouten, Svanberg (46' Soriano), Dijks; Barrow (60' Sansone), Arnautovic. All. Mihajlovic (in panchina De Leo e Tanjga)

Sampdoria (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Ferrari (60' Yoshida), Colley, Murru (80' Augello); Candreva (80' Vieira), Rincon (67' Quagliarella), Thorsby; Sensi, Sabiri; Caputo. All. Giampaolo

Arbitro: Luca Pairetto

Gol: 61' Arnautovic, 76' Arnautovic

Assist: Dijks (B, 1-0), Dijks (B, 2-0)

Ammoniti: Sabiri, Svanberg, Ferrari

Espulsi: nessuno

La cronaca in 8 momenti chiave

9' – Arnautovic viene servito sul taglio da Barrow, si libera col fisico di Ferrari e incrocia con il destro, trovando la parata in due tempi di Audero.

18' – Bella combinazione al limite tra Arnautovic e Barrow, ma l'interno destro a giro di quest'ultimo si spegne poco sopra la traversa.

28' – Hickey sfonda sulla destra ed entra in area, rientra sul piede buono ma apre troppo il tiro, mancando il secondo palo.

48' – Rilancio lunghissimo di Audero che diventa un assist perfetto per Caputo, il quale supera in velocità Soumaoro ma sbatte contro l'uscita di Skorupski.

61' – GOL DEL BOLOGNA. Dijks rimette in mezzo dal fondo un pallone che Arnautovic, anticipando entrambi i centrali, devia in rete a porta vuota. 1-0.

69' – Arnautovic riceve all'ingresso dell'area da Dijks, si gira in un millesimo di secondo e scarica un sinistro che va a incocciare contro la traversa con Audero immobile.

71' – Arnautovic lancia in campo aperto Sansone, che si presenta davanti ad Audero e piazza un destro che ancora una volta sbatte contro la traversa.

76' – GOL DEL BOLOGNA. Altro tocco dentro di Dijks per Arnautovic, favorito da un intervento sbagliato di Yoshida: destro a botta sicura e raddoppio.

Marko ARNAUTOVIC. Il man of the match. L'autore della doppietta che scaccia gli incubi di una vittoria che mancava da febbraio. Il vero e unico trascinatore offensivo del Bologna.

PROMOSSO – Mitchell DIJKS. Volitivo sulla sinistra e pure decisivo: suoi gli assist che consentono ad Arnautovic di andare a segno due volte. E dire che pareva fuori dal progetto di Mihajlovic.

BOCCIATO – Maya YOSHIDA. Disastroso. Non marca Arnautovic nell'azione dell'1-0 e sbaglia clamorosamente in quella del 2-0. Gioca una mezz'ora da incubo.

