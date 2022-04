Bologna-Sampdoria, match valido per la trentaduesima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 2-0 , frutto della doppietta messa a segno nel secondo tempo da Arnautovic, in entrambi i casi servito da Dijks. Gara arbitrata da Luca Pairetto di Nichelino.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 6,5 - Per due volte Caputo si presenta davanti a lui, una delle quali in fuorigioco, e per due volte il polacco gli dice di no. Presente.

Adama SOUMAORO 6 - Complessivamente sicuro, ma a inizio ripresa si lascia colpevolmente scappare Caputo: errore evidente al quale, per sua fortuna, rimedia Skorupski.

Gary MEDEL 7 - Stoico. Comanda la difesa con attenzione e personalità nonostante il colpo al ginocchio rimediato nel primo tempo. Ottima partita (dal 74' Kevin BONIFAZI s.v.)

Arthur THEATE 7 - Assolutamente promosso anche lui. Attento, concentrato, sicuro negli interventi e nelle chiusure. Ma ormai non è più una novità.

Aaron HICKEY 6,5 - Se la cava bene in entrambe le fasi nonostante debba giocare col piede "sbagliato". L'unica pecca è il gol che si divora nel primo tempo.

Michel AEBISCHER 6 - Si sdoppia tra centrocampo e trequarti, a uomo su Rincon, e tutto sommato offre una discreta prestazione (dal 60' Nicolas DOMINGUEZ 6 - Mezz'ora per riprendere confidenza col campo, un tiro alle stelle. Bentornato)

Jerdy SCHOUTEN 6 - Fa il compitino, portando ordine senza strafare. In serate così può bastare.

Mattias SVANBERG 5,5 - Si applica difensivamente, ma per il resto è un po' in ombra. De Leo e Tanjga lo tolgono già all'intervallo (dal 46' Roberto SORIANO 6 - Funge maggiormente da collegamento tra centrocampo e attacco, pur senza incantare)

Mitchell DIJKS 7 - Volitivo sulla sinistra e pure decisivo: suoi gli assist che consentono ad Arnautovic di andare a segno due volte. E dire che pareva fuori dal progetto di Mihajlovic.

Musa BARROW 6 - Un po' poco concreto, ma alla fine è lui a portare brio alla manovra offensiva del Bologna. Pericoloso da fuori nel primo tempo (dal 60' Nicola SANSONE 6 - Quando trova campo è imprendibile. Egoista quando non serve il libero Theate, non del tutto preciso quando centra la traversa)

Marko ARNAUTOVIC 7,5 - Il man of the match. L'autore della doppietta che scaccia gli incubi di una vittoria che mancava da febbraio. Il vero e unico trascinatore offensivo del Bologna.

All. Sinisa MIHAJLOVIC (in panchina Emilio DE LEO e Miroslav TANJGA) 7 - Il Bologna sa quel che vuole e ha un Arnautovic formato campione. La sensazione è che alla classifica rossoblù qualche punto manchi.

Soriano festeggia la doppietta di Arnautovic contro la Sampdoria a Bologna Credit Foto Imago

Le pagelle della Sampdoria

Emil AUDERO 5,5 - Salva tutto su Arnautovic nel primo tempo, ma non è del tutto perfetto nell'azione dell'1-0 dell'austriaco.

Bartosz BERESZYNSKI 5 - Perde nettamente il duello con Dijks. Le azioni di entrambi i gol bolognesi nascano dalla sua zona: sulla prima manca abbastanza goffamente l'intervento di testa.

Alex FERRARI 6 - Tiene botta, anche se con qualche affanno, contro Barrow e Arnautovic. Appena esce lui, la Sampdoria prende gol (dal 60' Maya YOSHIDA 4,5 - Disastroso. Non marca Arnautovic nell'azione dell'1-0 e sbaglia clamorosamente in quella del 2-0. Gioca una mezz'ora da incubo)

Omar COLLEY 5 - Crolla dopo un discreto primo tempo, non riuscendo a evitare che Arnautovic banchetti nell'area doriana. Nel finale, se non altro, evita la tripletta dell'austriaco.

Nicola MURRU 5 - Spento. Attacca pochissimo e soffre le iniziative di Hickey (dall'80' Tommaso AUGELLO s.v.)

Antonio CANDREVA 5 - Si nasconde nelle pieghe della grigia prestazione della Samp, senza riuscire a far qualcosa di più. Da lui ci si attenderebbe ben altro (dall'80' Ronaldo VIEIRA s.v.)

Tomas RINCON 5 - La Sampdoria tiene pochissimo il pallone, specialmente nel primo tempo, e pure il suo gioco ne risente non poco. Non completa la partita (dal 67' Fabio QUAGLIARELLA 5,5 - Non cambia le sorti del match)

Morten THORSBY 5,5 - Se non altro prova a dare una svegliata ai compagni, battagliando in mezzo al campo senza darsi per vinto. Inutilmente.

Stefano SENSI 5,5 - Va a corrente alternata, tra qualche buon guizzo palla al piede e momenti di pausa. Dopo l'uscita di Rincon chiude davanti alla difesa.

Abdelhamid SABIRI 5,5 - Uno dei meno peggio della Sampdoria. Ci prova anche da centrocampo, pur senza fortuna, ma almeno ci prova. È un defibrillatore umano.

Francesco CAPUTO 5 - Per due volte si presenta davanti a Skorupski e per due volte gli spara addosso. Nella seconda occasione era in posizione regolare. La sliding door dell'incontro.

All. Marco GIAMPAOLO 5 - Poco da fare: il gioco non c'è e i risultati neppure. Per sua fortuna le altre pericolanti, dal Cagliari in giù, continuano a perdere.

