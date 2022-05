Il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo, squadre emblema dello stereotipo dello studente bravo che non sempre si applica, è senza storia. I neroverdi dominano il lunch match della 37a giornata di Serie A in lungo e in largo e rompono la striscia di 4 partite senza vittorie, condannando Mihajlovic alla seconda sconfitta consecutiva dal suo ritorno sulla panchina dei felsinei. Undici tiri a 0, di cui 5 in porta, e tante trame offensive di grandi qualità disegnano il dominio pressochè totale dei neroverdi nel primo tempo, suggellato dalla zuccata di Scamacca che al 35' trafigge Skorupski sugli sviluppi di un corner battuto da Berardi.

La supremazia dei ragazzi di Dionisi viene confermata anche nella ripresa: il Bologna non c'è in campo e Berardi lo spazza definitivamente via al m minuto 75 con una bellissima rovesciata. A chiudere definitivamente un match di fatto mai esistito è poi ancora Scamacca, che all'80' viene pescato alla perfezione da Frattesi in campo aperto e ne approfitta per firmare il suo 16° gol in campionato. Inutile, se non per le statistiche, la rete nel finale di Orsolini su rigore. Un successo netto e schiacciante che permette al Sassuolo di toccare quota 50 punti, agganciando così il Torino al decimo posto in classifica.

Ad

Il tabellino

Serie A Bologna-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche 13/05/2022 A 00:15

Bologna-Sassuolo 1-3

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate (46' Barrow); De Silvestri (78' Dijks), Aebischer (65' Sansone), Schouten, Soriano (65' Svanberg), Hickey (78' Kasius); Orsolini, Arnautovic. All.: Mihajlovic.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur (78' Tressoldi), Chiriches, Ferrari, Rogerio; Henrique, Frattesi (84' Magnanelli); Berardi (84' Defrel), Raspadori (78' Ceide), Traoré (62' Maxime Lopez); Scamacca. All.: Dionisi.

ARBITRO: D. Ghersini

GOL: 35', 80' Scamacca, 75' Berardi, 90'+2 Orsolini

AMMONITI: 57' Raspadori

ESPULSI: -

NOTE: recupero 8'

La cronaca in 5 momenti

35 - SCAMACCAAAA! PERFETTO DI TESTA, VANTAGGIO SASSUOLO! Cross perfetto di Berardi dalla destra su corner e zuccata vincente di Scamacca a battere Skorupski!

43 - FRATTESI! CHE OCCASIONE, PARA SKORUPSKI!! Bella giocata di Matheus Henrique per vie centrali, Frattesi fa sedere Hickey e calcia forte di Destro: Skorupski c'è e devia in corner!

75 - BERARDI IN ROVESCIATAAAAAA!!! CHE GOOOOOL!!! 2-0 SASSUOLO!! Cross dalla destra di Muldur deviato da Skorupski, la palla si alza e Berardi la fa a mettere in porta con una favolosa cilena!

80 - SCAMACCAAAA!! SCAMACCA LA CHIUDE!! Frattesi vince rimpallo con Soumaoro e trova in verticale Scamacca, che a tu per tu con Skorupski non sbaglia!

90+2 - GOL! ORSOLINI REALIZZA! Il numero 7 rossoblù sopacca la porta e accorcia le distanze!

Il momento social

Fantacalcio

Chi sale - Gianluca SCAMACCA: gara da attaccante purissimo. Due gol, dominio totale nei duelli e appoggi sempre precisi. Fate 16 in campionato e, soprattutto, preparate i fantamilioni perm il prossimo anno: il colpo low cost non vi riuscirà più.

Chi scende - Roberto SORIANO: da animale da bonus a desaparecido il passo può essere brevissimo. Zero gol in stagione ed ennesima partita negativa per uno che ormai del Bologna è uomo simbolo solo sulla carta. Annata terribile.

A breve il report completo...

Mihajlovic scherza coi giornalisti: "Sono persino contento di rivedere voi"

Serie A Mihajlovic: "Rigore Venezia? Inconcepibile. Succede sempre a noi" 08/05/2022 A 16:08