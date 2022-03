Per la quinta volta consecutiva Bologna e Torino pareggiano al Dall'Ara. Match equilibrato, movimentato da alcune mischie nel primo tempo. Da una di queste nasce il colpo di testa di Djidji che trova una risposta magnifica di Skorupski alla mezz’ora. Al primo minuto di ripresa Brekalo colpisce il palo e aumenta i rimpianti del Torino. Il Bologna paga l'assenza di Arnautovic, ma porta a 3 la striscia di risultati utili consecutivi.

Andrea Belotti in Bologna-Torino Credit Foto Getty Images

Ad

Il Tabellino

Serie A Bologna-Torino: probabili formazioni e statistiche 03/03/2022 A 16:11

BOLOGNA-TORINO 0-0

Bologna (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Medel (80'Binks), Theate (80'Mbaye); De Silvestri (60’Dijks), Svanberg, Schouten, Hickey; Orsolini, Barrow (76’Falcinelli), Sansone (60’Soriano).

Torino (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti (85'Sanabria).

AMMONIZIONI: Schouten, Pobega, Theate, Ricci, Medel

ARBITRO: Massimi

La cronaca in 3 momenti chiave

29’- MIRACOLO DI SKORUPSKI! Colpo di testa ravvicinato di DJIDJI, toglie un gol fatto il portiere. Corner di BREKALO.

39’- SVANBERG! Schema da angolo con ORSOLINI che cerca Svanberg sulla linea dell'area, girata di prima deviata ad un nulla dalla traversa.

46’- PALO DI BREKALO! Indecisione tra MEDEL e SOUMAORO, palla che finisce nella disponibilità di BREKALO che chiude il tiro colpendo il primo palo.

Il Migliore

Tommaso POBEGA: schierato anche oggi trequartista, è il più attivo dei granata in fase offensiva. Si propone con costanza in area per ricevere i palloni dalle fasce, colpendo più volte di testa.

Promosso

Gary MEDEL: intuisce sempre la direzione del pallone, gioca con la solita grinta accompagnata dall'attenzione richiesta nel ruolo di centrale difensivo.

Bocciato

Nicola SANSONE: poco ispirato, non riesce mai ad innescare Barrow nello spazio. Sostituito all'ora di gioco da Mihajlovic.

Il Momento social

Siparietto Mihajlovic-Orsolini: "Ogni tanto tu dici ca**ate"

Coppa Italia Inter-Milan e Juve-Fiorentina: il ritorno si gioca il 19-20 aprile 02/03/2022 A 22:18