Quanto lo sport sia importante nella vita di un individuo lo abbiamo imparato soprattutto nei momenti difficili, durante la pandemia e, poco dopo, nel pieno della guerra Russia-Ucraina. Da semplice gioco ha l'abilità di trasformarsi in una vera e propria spinta motivazionale capace di grandi gesti. E così, nel suo momento più difficile e nella partita più complicata, Sinisa Mihajlovic torna a dirigere l'allenamento del suo Bologna dopo essere stato dimesso dall'ospedale in cui è in cura. Troppo forte il richiamo del rettangolo verde per l'allenatore che è stato salutato da tutta la squadra, dopo la sessione mattutina delle 11 c'è stato anche spazio per una grigliata per festeggiare il ritorno del mister serbo. In questo campionato, il Bologna ha conquistato una salvezza tranquilla togliendosi anche diverse soddisfazioni come fermare la corsa prima del Milan (0-0 a San Siro) e poi dell'Inter, battuta 2-1 al Dall'Ara.

Non più di un mese fa, Marko Arnautovic ha voluto dedicare un pensiero per Sinisa Mihajlovic dicendo a Sky Sport: "Lo vedo come un fratello, come un papà. Parliamo tanto. Mi dà energia. Io, Bologna e tutti quelli che fanno qualcosa per questo club lo fanno anche per lui”. Nelle ultime tre partite, il Bologna affronterà Venezia, Sassuolo e Genoa.

