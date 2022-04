In un match privo di particolari obiettivi di classifica, Bologna ed Udinese danno vita ad una sfida giocata su ritmi altissimi e ricca di occasioni. A sbloccare il risultato è stato lo scozzese Hickey (rientrato tra i titolari dopo i problemi per Dijks nel riscaldamento), con un bel diagonale al 6'. Di Udogie, su assist di Success, il gol del pari dei bianconeri, molto pericolosi in tutto il primo tempo. Nella ripresa l'Udinese ribalta il risultato dopo soli 24" con la rete lampo di Success, per poi capitolare al 58' sul tap-in perfetto del subentrato Sansone.

In virtù di questo risultato, Bologna ed Udinese mantengono le rispettive posizioni in classifica, con i friulani sempre avanti di un punto rispetto ai felsinei.

Udogie festeggia il gol (Bologna-Udinese) Credit Foto Imago

Il tabellino

BOLOGNA (3-5-2): Bardi; Bonifazi, Binks (dal 58' Sansone), Theate; De Silvestri, Soriano, Dominguez (dal 58' Aebischer), Svanberg (dal 75' Viola), Hickey (dal 75' M'Baye); Orsolini, Barrow.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marí, Perez; Molina, Arslan (dal 60' Samardzic), Walace, Makengo, Udogie; Success, Deulofeu (dall'87' Pussetto).

GOL - 6' Hickey (B), 26' Udogie (U), 46' Success (U), 59' Sansone (B)

ASSIST - Svamberg (B), Success (U), Deulofeu (U), Orsolini (B)

NOTE: AMMONITI - Perez (U), Sansone (B), Pussetto (U)

ESPULSI - Nessuno

LA PARTITA IN 6 MOMENTI CHIAVE

7' RETEEEE! HICKEY! 1-0! Grande azione del Bologna: scarico di Barrow per Svamberg, apertura per lo scozzese e mancino ad incrociare che bacia il palo più distante e si insacca alle spalle di Silvestri.

21' MOLINA, VICINO ALL'1-1! Strappo centrale di Molina che riesce ad inserirsi a centro area, provando il tocco sotto a tu per tu con Bardi. Fondamentale Bonifazi a salvare sulla linea di porta.

26' RETEEEE! UDOGIE! 1-1! Rasoiata di Deulofeu per Success, tacco della punta bianconera per l'accorrente Udogie e conclusione perfetta dell'italiano, bravo a freddare Bardi in uscita, calciando di prima.

Bologna-Udinese Credit Foto Getty Images

32' ANNULLATO UN GOL AD ORSOLINI! Il 7 felsineo era stato imbucato da Svamberg ed a tu per tu con Silvestri aveva spiazzato il portiere avversario con un mancino violento all'angolino. Tutto fermo per posizione di off-side.

46' RETEEEE! SUCCESS, 1-2! Spizzata dello stesso attaccante per Deulofeu, bravo ad attaccare la profondità, giungere sul fondo e crossare in mezzo. Success riceve il pallone a centro area, lo stoppa e fulmina Bardi con un mancino rasoterra violento.

71' ORSOLINI, SI DIVORA IL 3-2! Cross dalla sinistra di Sansone e colpo di testa da centro area del 7 rossoblù che non riesce a centrare la porta da buona posizione.

IL MIGLIORE

Isaac SUCCESS- Gran partita del centravanti bianconero che timbra il cartellino al termine di una splendida azione a due con Deulofeu. Bravo a staccarsi spesso per giocare con i compagni e a trovare l'assist per Udogie in occasione dell'1-1.

IL PEGGIORE

Arthur THEATE – Quest'oggi davvero impreciso in marcatura. Si fa sovrastare da Success sull'1-1 di Udogie e si perde Deulofeu sull'1-2 di Success. Disastroso.

