Il Venezia fa maledettamente sul serio. Gli uomini di Zanetti, dopo il trionfo con la Roma, espugnano il Dall'Ara e si regalano un'altra grande vittoria, stavolta sul Bologna di Sinisa Mihajlovic. Un primo tempo iniziato con le migliori intenzioni soprattutto dai padroni di casa diventa presto un film noioso: a farla da padrone è l'equilibrio, che solo Svanberg prova a rompere con una bella conclusione dalla distanza parata da Romero. Una ripresa altrettanto soporifera è invece scossa al 61' da Okereke, che confeziona il definitivo strappo alla partita battendo in uscita Skorupski. Il Bologna prova in tutti i modi a pareggiare, sbattendo però ogni volta sul muro veneziano eretto dalla gigantesca coppia centrale Caldara-Ceccaroni. Tanto amaro in bocca per Mihajlovic, che manca l'aggancio a Juventus e Lazio e resta a 3 punti dalla zona europea. Sale invece a quota 15 il Venezia, che centra un altro successo fondamentale in ottica salvezza.

Il tabellino

BOLOGNA-VENEZIA 0-1

BOLOGNA (3-4-2-1) – Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Orsolini (69' Vignato), Dominguez (87' Viola), Svanberg, Hickey (79' Santander); Soriano, Barrow (69' Sansone); Arnautovic. All.: S. Mihajlovic

VENEZIA (4-3-3) – Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Vacca (59' Tessmann), Busio (80' Peretz); Aramu (59' Kiyine), Okereke (80' Modolo), Johnsen (54' Henry). All: P. Zanetti

ARBITRO: Chiffi

GOL: 61' Okereke

ASSIST:

AMMONITI: 47' Busio, 73' Haps, 87' Romero

ESPULSI:

NOTE: Recupero 5 minuti

La cronaca in 5 momenti

33 - SVANBERG!! ECCOLO IL PRIMO VERO SQUILLO DEL PRIMO TEMPO, PARA ROMERO!!! Bella azione di Hickey a sinistra, lo scozzese resistendo a una carica trova al limite Svanberg che calcia forte col collo destro: Romero si distende e respinge.

55 - ORSOLINIIII!! CHE OCCASIONE PER IL BOLOGNA!! Palla sporca dentro l'area del Venezia sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla esce all'altezza del dischetto per Orsolini che calcia verso la porta: deviazione decisiva di Busio.

61 - OKEREKEEEEEEEEE!!! ALL'IMPROVVISO SEGNA IL VENEZIAAAAA!!! Azione insistita degli ospiti, palla centrale per Busio che si allunga però il pallone. Un rimpallo favorisce Okereke che con lo scavetto batte in uscita Skorupski!

76 - ROMERO SALVA SU ARNAUTOVIC!! Doppia finta pregevole dell'austriaco, che poi scarica il destro dal limite: bravo il portiere argentino a distendersi!!

90+1 - SKORUPSKI!!! GRANDE PARATA SU TESSMANN! Praterie per il Venezia col Bologna sbilanciato in avanti, l'americano entra in area da sinistra e calcia di interno verso la porta: bravissimo il portiere polacco a respingere e salvare i suoi!

Fantacalcio

PROMOSSO - CALDARA: Dal gol con la Roma a una prova da gigante oggi pomeriggio. Un difensore ritrovato, fondamentale per le ambizioni di salvezza del suo Venezia. E chi lo ha scelto come soluzione low cost all'asta ora si trova in rosa un piccolo gioiello: pensarlo titolare fisso non è più utopia

BOCCIATO - BARROW: Oggi è lui la delusione di giornata per tifosi bolognesi e soprattutto fantallenatori: chi lo ha schierato sperando nel facile confronto col Venezia mastica amaro. Quando non è in partita è un fantasma, oggi non si vede mai.

