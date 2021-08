Il tecnico toscano, tornato sulla panchina bianconera dopo due anni d'esilio, aveva escluso Leonardo Bonucci dai principali nomi in lizza per la fascia di capitano; in tale frangente, Max aveva commentato con irriverenza: "Chiellini è il più vecchio, Bonucci se n’è andato e allora il conteggio si è azzerato. Se vuole la fascia la compri e vada a giocare in piazza con quella, ma Leo lo sa e infatti nel mio ultimo anno il capitano è stato anche Mandzukic, Khedira e Bonucci è passato in fondo. Adesso sta recuperando".

Il tecnico bianconero aveva dunque rivangato l'effimero trascorso rossonero di Bonucci prima del ritorno all'ovile torinese. Interpellato sulle affermazioni del suo nuovo allenatore a margine della premiazione per il successo europeo organizzata dalla sua città natale (Viterbo), Bonucci ha risposto in totale scioltezza: "Ci ho riso su perchè il mister spesso fa battute di questo tipo, a me quel che interessa è fare i fatti in campo, anche perchè come spesso dice Allegri, le chiacchiere se le porta via il vento. Io so cosa posso dare in campo e dentro lo spogliatoio per la figura che ho. Sono uno dei leader e il mio obiettivo è pensare solo al campo, il mister sa che su di me può sempre contare, fascia o non fascia io quello che deve fare nello spogliatoio e in campo lo so già".

"L'Inter è la squadra da battere, ma ci sono anche Roma, Milan e Lazio daranno fastidio. Nella lotta, i dettagli faranno la differenza. Allegri è carico, noi siamo pronti a riprenderci quanto lasciato per strada. Ci sono le condizioni per fare una grande stagione".

