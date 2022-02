Tutto fatto per il tanto atteso rinnovo contrattuale del centrocampista croato con l'Inter. Marcelo Brozovic resterà in nerazzurro per altri quattro anni e mezzo, fino al 30 giugno 2026. E percepirà 6 milioni a stagione. A stretto giro di posta, la firma sul contratto.

Una trattativa che ha avuto il suo colpo di coda in giornata dopo che, negli ultimi giorni, sono arrivati i prolungamenti contrattuali anche dei dirigenti nerazzurri Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin.

Bandiera nerzzurra

L'ex Dinamo Zagabria - nell'ultimo match contro il Sassuolo in tribuna perché squalificato - indossa la maglia nerazzurra dal 2015 e il suo contratto era in scadenza al 30 giugno 2022. Nella stagione in corso, Brozovic conta 24 presenze (senza gol) con l'Inter in campionato, 120' nella gara di SuperCoppa italiana vinta contro la Juventus, più altre 7 apparizioni, una rete e un assist in Champions League (nella fattispecie contro lo Sheriff Tiraspol nella fase a gironi).

