In un'intervista a "La Gazzetta dello Sport", Gianluigi Buffon ha ricostruito il suo percorso dentro e fuori dal campo. Dalla sorpresa Vlahovic ai suoi piani futuri riprendiamo i passaggi più interessanti.

Il primo tema trattato, chiaramente, è la Juventus e il colpo Vlahovic: "Ha passato un momento di disorientamento, ora sembra sulla strada giusta. Vlahovic è l'acquisto più bello, grande sorprendente: con Haaland e Mbappé, è il miglior giovane al mondo. Ai miei tempi, non esistevano i giocatori di 1,90 con quel dinamismo".

Su Allegri: "Nell'ultimo mese e mezzo ha drizzato le antenne: ha capito che bisogna stare sul pezzo. Nel calcio ci sono i luoghi comuni: una squadra equilibrata viene chiamata difensiva. Invece max ha fatto bene a ricercare la compattezza".

Buffon invia un messaggio a Dybala: "Se Paulo decidesse di rimanere farebbe una gran cosa. Io lo fare anche rinunciando qualcosa economicamente, ma solo se mi sentissi apprezzato. Se fossi la Juve...mi stuzzicherebbe la suggestione Dybala-Vlahovic"

Poche le speranze di una convocazione in Nazionale per i prossimi mondiali: "In realtà continuo perché faccio ancora cose che altri non fanno, ma le dinamiche mi fanno pensare che il Qatar sia impossibile. Giusto così, vanno rispettati i pensieri di un uomo intelligente come Mancini".

Restando in tema Nazionale, un commento su Balotelli: "Diciamo che bisogna avere fiducia in Mancini. E poi chiamare Balotelli ha una logica. Non so se sia giusto o sbagliato ma ha una logica".

Una riflessione su Ilicic e sulla depressione: "Per risalire devi aggrapparti a qualcosa che hai dentro. Io mi sono imposto di trovare il modo di uscirne. Ce l'ho fatta dopo 7 mesi senza prendere una medicina, anche se tutti me ne propinavano. Ho trovato la forza avvicinandomi all'arte, prendendo emozioni dai quadri"

Infine i piani futuri: "Vediamo come finiamo questa stagione e come finisco io. Mi sono dato un obiettivo: se l'Italia non andrà ai mondiali, mi toccherà puntare ai prossimi. Non mi sorprenderebbe trovarmi a 48 anni in campo".

