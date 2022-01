Cagliari-Bologna, match valido per la 21a giornata della massima serie, è terminato sul punteggio di 2-1, frutto delle reti di Orsolini al 54', Pavoletti al 71' e Gaston Pereiro al 94'. Proprio quest'ultimo si guadagna il titolo di MVP della serata, fornendo un assist e firmando il gol della rimonta in zona Cesarini. Tra gli emiliani brilla Orsolini, autore di un gol su punizione e di un palo clamoroso.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Ad

Serie A Pereiro al 94', pazza rimonta del Cagliari sul Bologna per 2-1 4 ORE FA

Le pagelle del Cagliari

Alessio CRAGNO 7: perentorio nelle uscite, saldo nel bloccare i timidi tentativi avversari. I suoi riflessi felini sul tiro di Orsolini tengono a galla i suoi e apparecchiano per la rimonta.

Giorgio ALTARE 7: spezza ritmo e linee difensive nemiche, protegge la porta con personalità e mestiere, nonostante i soli 23 anni.

Matteo LOVATO 5,5: alterna chiusure provvidenziali a leggerezze con la palla tra i piedi. Gara più schizofrenica rispetto a quella d'esordio contro la Samp.

Andrea CARBONI 5,5: soffre la propulsione di Svanberg e Skov Olsen sulla fascia destra, un cartellino giallo in avvio gli tarpa le ali.

Raoul BELLANOVA 6,5: i cambi di passo dei sardi coincidono con le sue fiammate. E' ormai una pedina imprescindibile nello scacchiere di Mazzarri. Peccato per quel palo clamoroso colpito a portiere battuto.

Alberto GRASSI 6,5: avvoltoio nell'aggredire gli spazi, sfiora il gol due volte presentandosi con puntualità a rimorchio. Contributo più che sufficiente.

Razvan MARIN 5,5: aggredisce a sprazzi, se la cava bene nello stretto e nei duetti con Bellanova. Mazzarri lo vorrebbe più in partita, e a buon ragione.

Alessandro DEIOLA 6: famelico nei contrasti, non fa mancare abnegazione e tiene in ordine la cintura di centrocampo. (Dal 63' PEREIRO 8,5: proprio come l'anno scorso entra dalla panchina e avvia la corsa salvezza del Cagliari. Un gol e un assist, apporto inestimabile).

Charalampos LYKOGIANNIS 5: in attacco preferisce delegare, il suo tiro-cross si trasforma in un'occasione clamorosa per Bellanova, poi il buio totale. (Dal 58' DALBERT 7: il suo ingresso inverte l'inerzia del match: tante sfuriate sulla sinistra, ha il piede caldo).

Joao PEDRO 7: fa a sportellate con Orsolini e compagni fino alla propria trequarti, trasmette carica e grinta a una squadra mossa dalla disperazione. Poco lucido sul suo unico spunto offensivo, un piattone mal calibrato dalla sua mattonella preferita, si riscatta con l'assist per il gol vittoria.

Leonardo PAVOLETTI 7,5: stakanovista spalle alla porta, le migliori occasioni sarde nascono dalle sue sponde. Proprio quando le speranze sembravano perse, la sua zampata rimette in carreggiata il match e la stagione dei suoi compagni. (Dall'80' ZAPPA sv).

All. Walter MAZZARRI 8: gli ingressi di Dalbert e Pereiro svoltano la partita. Seconda rimonta consecutiva, il suo Cagliari sta cominciando a macinare campo e punti. Tecnico in sintonia.

Soriano in Cagliari-Bologna, Serie A 2021/22 Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 5: Pereiro lo trafigge sul suo palo nel momento più importante. Serviva più sicurezza.

Kevin BONIFAZI 6: proattivo nell'accompagnare l'azione rossoblù fino alla trequarti avversaria, prestazione di spessore che allevia le incertezze di un Bologna incerottato. (Dal 64' DE SILVESTRI 5,5: soffre la velocità di Joao Pedro, sopravvive di mestiere).

Luis BINKS 5,5: si prende qualche licenza di troppo in uscita, ma ne esce con mestiere.

Arthur THEATE 6,5: regista aggiunto sulla linea a 3, è responsabile per una buona fetta di verticalizzazioni dei suoi.

Andreas SKOV OLSEN 6,5: la catena di destra emiliana macina chilometri con conitnuità, con lui al timone. Gara di sostanza e abnegazione, sporcata da quel palo etserno colpito nella ripresa.

Roberto SORIANO 5,5: l'ariosa cintura di centrocampo sarda gli concede dei corridoi importanti per ricamare calcio, ma concretizza poco.

Nicolas DOMINGUEZ 6: puntuale architetto delle ripartenze rossoblù, innesca il motore di Mihajlovic con lucidità e piedi buoni. (Dal 93' VIOLA sv).

Mattias SVANBERG 6,5: è la spalla perfetta per assecondare le scorribande di un ispirato Skov Olsen. Sufficienza piena per lui.

Mitchell DIJKS 5: pochi palloni toccati, poi un errore madornale a tre minuti dalla fine, non sfruttato da un Grassi appostato a rimorchio. Uno dei peggiori questa sera.

Riccardo ORSOLINI 7,5: la sua perla su punizione spezza l'equilibrio del match. Ricava il massimo da una gara ondivaga, in cui la squadra aveva aggredito a sprazzi l'area nemica. (Dall'89' FALCINELLI sv).

Marko ARNAUTOVIC 5: sradica una buona quantità di palloni in zone velenose di campo, ma non scalfisce mai lo specchio di porta. Tutta un'altra musica rispetto alla partita d'andata...

All. Sinisa MIHAJLOVIC 5: la squadra sbaglia completamente atteggiamento su situazione di vantaggio e si abbassa troppo presto. Lo stop di una settimana ha di certo influito sul finale. Peccato, questo Bologna si meritava almeno un pareggio.

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022

Serie A La Lega Serie A ha deciso: due giornate con 5.000 spettatori 08/01/2022 A 16:20