Nuovo Cagliari, vecchi problemi. E un'altra sconfitta pesantissima, la terza nelle prime cinque giornate di campionato. Nemmeno l'arrivo in panchina di Walter Mazzarri, nonostante l'illusione del buon 2-2 sul campo della Lazio, risana le ferite di una squadra malata. E così all'Unipol Domus passa l'Empoli, che gioca in maniera più brillante e aumenta la forbice in classifica. I toscani di Andreazzoli passano con un gol per tempo: Di Francesco nel primo, Stulac (entrato da pochissimi minuti) nel secondo. E soprattutto legittimano il successo con una prestazione solida e di personalità, patendo qualcosa soltanto nella prima parte della ripresa. E il Cagliari? Poco, troppo poco. Un palo di Keita, ad esempio. Ma l'Empoli ne colpisce addirittura due, con Henderson (strepitoso destro quasi da centrocampo) e con Bajrami. Ottime indicazioni per il futuro. Mentre i sardi proprio non riescono a vedere la luce.

Cagliari-Empoli 0-2 (primo tempo 0-1)

Cagliari (4-4-2): Cragno; Walukiewicz (70' Caceres), Ceppitelli (85' Pavoletti), Carboni (46' Godin), Lykogiannis (77' Pereiro); Nandez, Marin, Deiola (46' Strootman), Dalbert; João Pedro, Keita. All. Mazzarri

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic (64' Ismajli), Romagnoli, Viti, Marchizza; Haas (83' Asllani), Ricci (64' Stulac), Zurkowski; Henderson; Di Francesco (83' Bajrami), Pinamonti (87' La Mantia). All. Andreazzoli

Arbitro: Marco Di Bello

Gol: 29' Di Francesco, 69' Stulac

Assist: Haas (E, 0-1)

Ammoniti: Zurkowski, Godin, Nandez

Espulsi: nessuno

La cronaca in 11 momenti chiave

8' – Bella azione dell'Empoli, con un centro radente di Marchizza per Haas, che da ottima posizione spara fuori graziando Cragno.

24' – Botta potente da fuori area di Lykogiannis, ma Vicario si distende e respinge. Cagliari vicino al gol.

27' – Marchizza trova spazio in area e mette dentro, ma né Pinamonti né Di Francesco riescono a deviare con la porta vuota.

29' – GOL DELL'EMPOLI. Iniziativa personale di Haas, tocco in area per Di Francesco, il cui destro supera Cragno anche grazie a una leggera deviazione di Ceppitelli. 0-1.

Federico Di Francesco, Cagliari.-Empoli, Serie A 2021-22, LaPresse Credit Foto LaPresse

41' – Doppio tentativo di Henderson, sul cui sinistro finale Cragno deve superarsi con un gran riflesso.

59' – Nandez tocca in area per Keita, che si gira e fa partire una rasoiata che incoccia contro il palo con Vicario battuto.

68' – Zurkowski calcia di controbalzo e Cragno è bravissimo nell'allungarsi e deviare la palla in angolo.

69' – GOL DELL'EMPOLI. Il neo entrato Stulac raccoglie un pallone vagante al limite dell'area e con il destro lo spara sotto l'incrocio, non lasciando scampo a Cragno. 0-2.

81' – Henderson calcia da lontanissimo vedendo Cragno fuori dai pali, ma il suo splendido pallonetto centra in pieno la traversa.

82' – Marin avanza palla al piede e la serve in area a João Pedro, che apre troppo il piatto sfiorando il secondo palo.

88' – Azione personale di Bajrami, che incrocia col destro e colpisce la base del palo con Cragno completamente fuori causa.

La statistica chiave

L'Empoli sta costruendo tutte le proprie fortune in trasferta, dove ha conquistato 6 punti su 6. In casa, invece, ha perso 3 partite su 3.

Il momento social

MVP

Di Francesco. Firma il gol del vantaggio, pur aiutato da una deviazione di Ceppitelli, e per buona parte della gara non dà mai punti di riferimento alla difesa di casa.

Fantacalcio

PROMOSSO – Stulac. Entra e segna un gol meraviglioso. Una gemma che, di fatto, chiude definitivamente la contesa.

BOCCIATO – Dalbert. Viene schierato esterno alto da Mazzarri, ma abbonda in confusione e difetta in precisione. Chiude in difesa dopo l'uscita di Lykogiannis.

