Spettacolo, occasioni divorate e un pari che, sotto sotto, accontenta entrambe soltanto in parte. Finisce 1-1 il lunch match della 23a giornata tra Cagliari e Fiorentina. Avvio tutto a tinte viola, con i toscani che dopo una grande occasione con Bonaventura hanno la chance di portarsi avanti grazie a Biraghi su rigore: il capitano dei toscani si fa però ipnotizzare da Radunovic. Il Cagliari prende dunque coraggio e campo, trovando anche un palo clamoroso con Joao Pedro e colpendo una traversa in finale di frazione: calcia Marin su punizione, Milenkovic interviene e la alza sul montante. Nel secondo tempo, in avvio, la zampata dei sardi: è proprio Joao Pedro, a secco da 6 gare, a portare in vantaggio gli uomini di Mazzarri con un bellissimo colpo di testa in avvitamento. Il Cagliari gioca meglio e si ritaglia la chance per chiudere la partita, ma il brasiliano la fallisce facendosi parare un calcio di rigore. Arriva allora, nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Odriozola, la reazione della Fiorentina: il pareggio è di Sottil, che si lancia in campo aperto e in diagonale fulmina Radunovic. Un risultato che tutto sommato piace più ai toscani che ai sardi, che perdono una ghiotta occasione per dare un deciso strappo alla corsa salvezza. La Fiorentina, nonostante la battuta d'arresto, rimane pienamente in linea con i propri sogni europei.

Il tabellino

Cagliari-Fiorentina 1-1

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Altare (46' Lovato), Goldaniga (90+5 Ceppitelli), Obert; Zappa, Marin, Grassi (74' Kourfalidis), Dalbert (81' Gagliano), Bellanova; Joao Pedro, Gaston Pereiro. All.: Mazzarri

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli (46' Maleh); Gonzalez, Piatek (68' Venuti), Ikoné (60' Sottil (90'+1 Nastasic)). All.: Italiano

ARBITRO: G. Aureliano

GOL: 47' Joao Pedro, 75' Sottil

ASSIST: 47' Gaston Pereiro

AMMONITI: 10' Altare, 29' Biraghi, 75' Sottil, 81' Joao Pedro, 86' Ceppitelli, 89' Maleh

ESPULSI: 64' Odriozola

NOTE: recupero 6'

La cronaca in 5 momenti

07 - RIGORE! E' CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! Super lavoro di Ikonè che si accentra e trova la sovrapposizione perfetta di Odriozola. Bellanova prova a fermarlo ma lo falcia, penalty netto!

08 - RADUNOVIIIIICCCCC!!! GRAN PARATA, BIRAGHI IPNOTIZZATO!! Bravo il portiere del Cagliari a restare in piedi e a neutralizzare il calcio di rigore del capitano della Fiorentina: rigore tirato male, troppo centrale.

25 - JOAO PEDROOOO!! PALOOOOOO!! Giocata sensazionale del centravanti dei sardi che raccoglie la sfera in area dopo un rimpallo, si gira in un fazzoletto e scrica sul secondo palo: legno pieno!

47 - JOAO PEDROOOOOOOO!!! CHE GOOOOOOOOL, CAGLIARI IN VANTAGGIOOOOOO!!! Corner di Pereiro e colpo di testa in avvitamento sensazionale dell'attaccante brasiliano, che scavalca Terracciano e regala il vantaggio ai sardi!

68 - TERRACCIANOOOO!! DECISIVA RISPOSTA SU JOAO PEDRO!! Rigore calciato malissimo anche stavolta: il capitano del Cagliari si divora un'occasione clamorosa.

Fantacalcio

Chi sale - TERRACCIANO: zampata sul rigore che regala un inaspettato +3 ai fantallenatori che hanno puntato su di lui. Parata che vale una giornata intera.

Chi scende - CASTROVILLI: male, malissimo. Ormai causa persa. Tanti i giocatori valorizzati da Italiano, lui è forse l'unico ad essere regredito. Pensate anche al taglio, a questo punto.

