Con un 3 a 1 all'Unipol Domus di Cagliari, l'Inter risponde al 2-0 del Milan all'Atalanta. Decisivo il gol di Darmian e la doppietta di Lautaro Martinez. Pioli a 83 punti, Simone Inzaghi a 81: a 90' dalla fine, lotta allo Scudetto ancora aperta, coi rossoneri a cui basterà un pari a Reggio Emilia col Sassuolo per il vantaggio negli scontri diretti sui nerazzurri. Lotta salvezza che si restringe a due squadre: il risultato della Sardegna Arena chiama fuori la Sampdoria, già tranquilla per il match di domani contro la Fiorentina. Retrocesso il Genoa, in corsa restano Salernitana a 31 punti - e impegnata in casa contro l'Udinese - e Cagliari a 29, coi sardi impegnati al "Penzo" col già retrocesso Venezia. In caso di arrivo a parità di punteggio, a salvarsi sarebbe la squadra di Agostini, per differenza reti a favori (e scontri diretti in parità). A fine gara, in casa Cagliari, netta contestazione al presidente Giulini.

Ad

Il tabellino

Serie A Cagliari-Inter, moviola: Darmian colpisce Lykogiannis, gol da annullare? UN' ORA FA

CAGLIARI-INTER 1-3

Cagliari (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Altare (79' Carboni), Lykogiannis; Bellanova, Rog (56' Nandez), Marin (79' Baselli), Grassi, Dalbert (86' Pereiro); João Pedro, Pavoletti (56' Keita Baldé). All.: Agostini.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni (70' D'Ambrosio); Darmian (58' Dumfries), Barella (58' Gagliardini), Brozovic, Çalhanoglu, Perisic; Dzeko (70' Correa), Lautaro Martinez (86' Alexis Sanchez). All.: S. Inzaghi.

Arbitro: Daniele Doveri di Roma 1.

Gol: 25' Darmian (I), 51' e 86' Lautaro Martinez (I), 54' Lykogiannis (C).

Assist: Perisic (I, 0-1), Rog (C, 1-1), Gagliardini (I, 1-3).

Note - Recupero: 3+5. Ammoniti: Darmian, Çalhanoglu.

Seguino aggiornamenti...

Come cambierebbe l'Inter con l'acquisto di Dybala

Serie A Cagliari-Inter, ufficiali: Dzeko in coppia con Lautaro 3 ORE FA