Partita ostica per la Juve all'Unipol Domus contro un ben organizzato Cagliari, esattamente come pronosticato da Allegri alla vigilia. Allo splendido gol di João Pedro al 10' (su palla persa da Dybala, rispondono le segnature di de Ligt a fine primo tempo e Vlahovic al 75' (innescato proprio dalla Joya). Gol annullati a Rabiot e Chiellini per una Juve che domina ma fa sempre fatica là davanti. Zona Champions rinforzata per i bianconeri, con la Roma che torna - in attesa dell'impegno casalingo contro la Salernitana - a otto punti di distacco. Quinta sconfitta consecutiva per la band di Mazzarri, che ora attende di conoscere i risultati di Venezia e Genoa.