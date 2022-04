Dopo il k.o. dello Stadium contro l'Inter, la Juventus riparte in campionato per blindare il quarto posto. Sabato alle 20:45 è attesa dal Cagliari di Mazzarri in un match delicato anche in chiave salvezza. Ecco le parole della vigilia di Massimiliano Allegri:

"Mi aspetto una partita molto complicata perché il Cagliari arriva da una brutta sconfitta a Udine. Con loro è sempre molto complicata e secondo me verrà fuori una brutta partita. Non dobbiamo perdere di vista il nostro obiettivo che è entrare nelle prime quattro. Deve essere la partita giusta per Bernardeschi, Kean e Vlahovic, ma deve essere la partita giusta per tutti".

Sullo Scudetto

"Con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Però è normale che battendo l'Inter avevi una piccola speranzella... Anche se poi dovevi vincere tutte le partite. Ora dobbiamo concentrarci sull'obiettivo, che è portare a casa più punti possibile. E partiamo da domani, che sarà una sfida complicata, perché altrimenti nel giro di una settimana passi dal lottare per lo scudetto a trovarti la Roma a due punti".

Sulla corsa sulla Roma

"Abbiamo la Roma a cinque punti e fai presto a essere risucchiato. Ecco perché domani dobbiamo fare una bella partita, poi è vero che con la Roma abbiamo il vantaggio degli scontri diretti. Però non possiamo rischiare che si avvicini. Ecco perché domani, indipendentemente dalla partita che sarà, il risultato è troppo importante".

Sulle ultime di formazione

"Oggi faremo l'ultimo allenamento e faremo delle valutazioni. Purtroppo non abbiamo Locatelli che starà fuori un mese, saremo senza De Sciglio e Morata squalificati, perciò non saremo tanti. Devo decidere ancora se centrocampo a 2 o a 3. Bonucci sta meglio e devo decidere se farlo partire titolare o portarlo in panchina".

Sulla reazione post ko con l'Inter

"Ci mancano dei gol e questo a oggi fa la differenza con chi ci sta davanti. Dobbiamo essere più precisi sotto porta, non si può più scherzare. Ora dobbiamo essere concentrati sul campo dobbiamo portare a casa i risultati e non i complimenti. Che non servono a niente: a me i complimenti danno fastidio, perché altrimenti diventiamo la squadra che si accontenta dei complimenti, che trova un alibi o un altro. Qui alibi non ci devono essere, complimenti non ce ne devono essere, ci devono essere solo vittorie".

