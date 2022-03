Il Milan continua la sua corsa in testa alla classifica, ancora con un successo per 1-0. I rossoneri aggrediscono la partita e collezionano 3 nitide palle gol nel primo quarto d’ora. Giroud e Brahim Diaz sprecano due gol davanti a Cragno, Kessié colpisce il palo dalla distanza. I sardi si ricompattano con il passare dei minuti, ma all'ora di gioco arriva l'episodio chiave: Giroud lavora un ottimo pallone per Bennacer che con un magnifico tiro al volo spezza l'equilibrio. Il Cagliari ha l'occasione per il pari al 90' con Pavoletti, fermato dalla traversa. La squadra di Pioli si mantiene a 3 punti dal Napoli.

Cagliari-Milan, Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Ad

Il Tabellino

Serie A Pioli: "Vittoria importante. Scudetto? È ancora lunga" UN' ORA FA

CAGLIARI-MILAN 0-1

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova (82'Pereiro), Grassi (82'Keita), Marin, Lykogiannis (68’Deiola), Dalbert (75’ Zappa); Joao Pedro, Pavoletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Messias (78'Saelemaekers), Diaz (71’Krunic), Leao (71’Rebic); Giroud (87'Ibrahimovic).

GOL: 59’ Bennacer

ASSIST: Giroud

AMMONIZIONI: Bellanova

ARBITRO: Di Bello

La cronaca in 7 momenti chiave

7’- GIROUD! CHE OCCASIONE MILAN! Cross dalla sinistra di HERNANDEZ, colpo di testa di MESSIAS con il pallone che viene toccato da DIAZ, diventando un assist per il francese che sbaglia la girata ravvicinata mettendo a lato.

13’- PALO DI KESSIE! L'ivoriano ci prova dalla lunga distanza colpendo il palo alla sinistra di CRAGNO!

14’- BRAHIM DIAZ! ALTRO GOL SBAGLIATO DAL MILAN! Imbucata in area che trova liberissimo lo spagnolo poco freddo davanti al portiere. Diaz apre troppo il destro e calcia sul fondo non facendo girare il pallone sul secondo palo.

59’- BENNACER! GOL STREPITOSO! Scarico centrale di GIROUD, l'algerino si coordina da fuori area e calcia al volo all'angolo destro della porta. 1-0 MILAN!

76’- JOAO PEDRO! Girata ravvicinata deviata a poca distanza dalla traversa!

90'- TRAVERSA DI PAVOLETTI! Cross dalla destra, schiacciata di PAVOLETTI e pallone che impatta sulla traversa piena!

93'- ALTARE SALVA SU SAELEMAEKERS! Tiro a botta sicura a pochi metri dalla porta e salvataggio in scivolata del difensore!

Il Migliore

Ismaël BENNACER – Un maestro nella posizione e un gol pesantissimo con cui pietrifica Cragno. Lo scudetto 2021-22 può passare da questa partita dell’algerino.

Il Peggiore

JOAO PEDRO – La convocazione in nazionale non riesce a dargli lo sprint giusto. Poco cattivo e anche poco creativo. Spesso in apnea.

Il Momento social

Gasperini: "Qualificazione meritata, ma non per il secondo tempo"

Serie A Cagliari-Milan 0-1, pagelle: Theo è un treno, Joao Pedro delude UN' ORA FA