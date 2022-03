Walter Mazzarri, tecnico del Cagliari, parla a DAZN "Finita la gara ero arrabbiato, nel finale penso ci fosse un rigore per noi per il cazzotto del portiere a Lovato. Ero arrabbiato per questo, sono andato dentro agli spogliatoi. Si vede dalle immagini a fine gara: Lovato è stato soccorso. Maignan sbaglia l'intervento, Lovato tocca il pallone, è rigore. Marelli (esperto DAZN, ndr) dice che non è rigore? L'avrei voluta vedere al contrario, se Marelli avesse detto le stesse cose. I regolamenti sono stati modificati... Se Marelli la vede così e gli arbitri la vedono così: il regolamento dice che se c'è il colpo e l'altro prende la palla è rigore. Se a noi non lo danno e a un altro sì... Se fate vedere l'immagine da dietro c'è. Lovato è stato soccorso. Prende la testa, il pallone lo prende Lovato. Prende un bel nocchino, la faccia gli si gira. Se non è rigore, va bene così". , tecnico del Cagliari, parla a DAZN dopo il ko contro il Milan per 1-0

Il commento sulla partita

"Il Milan ha tutti campioni, ti recuperano, però ai ragazzi ho detto che se giochiamo sempre come oggi ci leviamo prima della fine del campionato da lì. A volte se non vedono una grande squadra però facciamo gare sotto tono. A La Spezia hanno sentito però forse troppo la responsabilità. Dobbiamo essere sempre quelli di oggi. Siamo andati a mille, abbiamo corso più del Milan oggi. Ci manca un punto, gli episodi condizionano le partite: ci faceva comodo, avremmo interrotto le sconfitte, eccetera eccetera...".

Meglio guardare davanti o dietro?

"Noi più che guardare gli altri dobbiamo fare punti. Purtroppo gli episodi determinano il risultato.Se ci davano il rigore era 1-1 e c'era un punto in più per il Cagliari. Abbiamo toppato la partita contro lo Spezia ma oggi meritavamo il punto".

Momento difficile

"Fino a ieri eravamo tra i primi nel girone di ritorno. Ora nelle ultime tre partite abbiamo perso e con lo Spezia abbiamo proprio toppato. Oggi contro la capolista meritavamo un punto. Qualche volta abbiamo buttato via punti per colpa nostra, altre volte per colpa di altri. Può succedere di tutto, è imprevedibile quest'anno"

