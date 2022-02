Ilriparte in campionato dopo il pareggio in Europa League contro il Barcellona . Un 1-1 tra le polemiche visto il rigore, generoso , assegnato al Barça:l'ha definito “inesistente” . Intanto c'è però la Serie A, con gli azzurri che possono salire in vetta alla classifica dovessero battere il Cagliari in trasferta. Il Napoli non vuole mancare questa occasione dopo il pareggio del Milan a Salerno e il ko casalingo dell'Inter contro il Sassuolo