Di cuore, grinta, nervi e poco altro: una brutta Roma rimonta un Cagliari generoso e resta in zona Champions, in attesa del big match di domenica prossima con il Milan. Alla Sardegna Arena finisce 2-1 per i giallorossi. Una gara vissuta senz'altro con poca serenità dallo squalificato Mourinho che dalle tribune ha visto, dopo un primo tempo soporifero, Pavoletti segnare il gol del vantaggio per i sardi su gran cross di Bellanova. A ribaltare la partita per i giallorossi un Pellegrini straordinario, che confeziona prima il cross per il pareggio di Ibanez da corner e poi pennella una punizione meravigliosa che non lascia scampo a Cragno. Decisivo anche l'esordio del giovane classe 2003 Afena-Gyan, che ha contribuito a ribaltare l'inerzia della gara. Mazzarri resta ultimo in classifica a 6 punti, per la Roma 3 punti d'oro che danno continuità all'ottima prestazione con il Napoli.

Il tabellino

CAGLIARI-ROMA 1-2

CAGLIARI (4-4-2) - Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, Marin, Grassi (79' Oliva), Deiola (82' Keita Balde); Joao Pedro, Pavoletti. All.: Mazzarri

ROMA (4-2-3-1) - Rui Patrício; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña (57' Afena-Gyan); Cristante, Veretout (90'+1 Kumbulla); Zaniolo (81' Calafiori), Pellegrini, Mkhitaryan (46' El Shaarawy); Abraham. All.: Joao Sacramento

ARBITRO: Pezzuto

GOL: 52' Pavoletti, 71' Ibanez, 78' Pellegrini

ASSIST: 52' Bellanova, 71' Pellegrini

AMMONITI: 38' Zaniolo, 71' Joao Pedro, 77' Lykogiannis

NOTE: recupero 8'

La cronaca in 5 momenti

08' - BELLANOVA SPACCA LA TRAVERSA!!! Apertura straordinaria sulla destra di Marin, l'esterno del Cagliari stoppa perfettamente e centra in pieno il legno!!!

52' - PAVOLETTIIIIII!!! PAVOLETTIIIII!!!!! CAGLIARI IN VANTAGGIO!!! Vina non riesce a spizzare la sfera, che carambola addosso a Bellanova e resta lì per Pavoletti, che da pochi passi mette dentro!!

69' - RUI PATRICIO MIRACOLOSO SU PAVOLETTI!!! Tuffo fantastico dell'attaccante del Cagliari, bravissimo il portiere portoghese in controtempo a respingere sul suo palo!!

71' - IIIIIBANEEEEZZZZZ!!! IIIIBANEEEEZZZZ!!! HA PAREGGIATO LA ROMA!!!! Cross perfetto di Pellegrini da corner e stacco imperioso di Ibanez, che supera Cragno e pareggia!

78' - PEEEEELLEGRINIIIII!!! PUNIZIONE FANTASTICAAAAA!!! La ribalta la Roma con un calcio piazzato meraviglioso dal vertice corto sinistro dell'area di rigore: non può nulla Cragno!

Fantacalcio

PROMOSSO - PELLEGRINI: 8 gol in 14 partite stagionali, quello di stasera disegnato da una pennellata straordinaria su punizione. Confeziona anche l'assist per il pareggio di Ibanez. Chi ci ha puntato sta ancora esultando: efficace, determinante, maturo. Leader.

BOCCIATO - MKHITARYAN: lo scorso anno fu il faro giallorosso, quest'anno è un fantasma. Non corre e non inventa, occasioni da gol neanche a dirlo. Oggi l'armeno è un giocatore perso in se stesso, quasi da parcheggiare in panchina se avete valide alternative più in forma.

