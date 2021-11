Gigantesca occasione sprecata per il Cagliari. Nel rovente scontro salvezza della Unipol Domus i sardi non vanno oltre il pareggio contro la Salernitana e perdono l'opportunità di svoltare la propria stagione. Ben poche le emozioni nel primo tempo, l'unico sussulto lo prova a dare Joao Pedro di testa sul finale di frazione: Belec è attento e neutralizza in tuffo la zuccata del brasiliano. Nella ripresa Mazzarri manda in campo Pavoletti e il bomber risponde presente: zampata da centravanti vero su assist del solito Joao Pedro e rossoblù in vantaggio. La Salernitana, nonostante le difficoltà tecniche e gli infortuni, non smette però di crederci e agguanta il pari nel finale: cross di Kechrida, Nandez si distrae e Bonazzoli ne approfitta per trafiggere Cragno. Un punto ciascuno che, di fatto, non serve a nessuno: sia Cagliari che Salernitana restano infatti sul fondo della classifica.

Il tabellino

CAGLIARI-SALERNITANA 1-1

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Bellanova (76' Lykogiannis), Marin, Grassi (46' Strootman), Nandez, Dalbert (60' Pavoletti); Joao Pedro, Keita Balde (83' Deiola). All.: Mazzarri.

SALERNITANA (4-3-3): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo, Ranieri (85' Vergani); Obi (85' Capezzi), Di Tacchio (84' Kechrida), Coulibaly; Bonazzoli, Gondo (40' Zortea), Djuric (79' Simy). All.: Colantuono.

ARBITRO: Doveri

GOL: 73' Pavoletti, 90'+1 Bonazzoli

ASSIST: 73' Joao Pedro, 90'+1 Kechrida

AMMONITI: 27' Grassi, 30' Dalbert, 79' Pavoletti, 84' Veseli

ESPULSI:

NOTE: recupero 10'

La cronaca in 5 momenti

25 - KEITAAA! ANCORA IN ROVESCIATA!! PALLA FUORI!! Gran cross di Bellanova dalla destra, ci arriva ancora Keita che riprova la stessa giocata con cui aveva colpito il Sassuolo: stavolta la palla è fuori di poco!

45+2 - BELEC RISPONDE SU JOAO PEDRO!! Corner per il Cagliari battuto magnificamente a cercare l'attaccante: lo stacco di testa è imperioso, ma il portiere della Salernitana ha un gran riflesso!

64 - JOAO PEDRO!!! CHANCE NITIDA PER IL CAGLIARI! Che cattiveria agonistica per l'attaccante del Cagliari, che di pura voglia e intensità dirige le operazioni offensive e poi si butta in area di rigore a raccogliere il cross di Bellanova. palla a lato di poco!

73 - PAAAAAAVOLETTIIIIIII!!! PAAAAAVOLETTIIIIII!!! GOL PESANTISSIMO, VANTAGGIO DEL CAGLIARI!! Joao Pedro vince il contrasto con Obi e mette in mezzo il pallone per Pavoletti, che si getta da vero attaccante sul primo palo e batte Belec!

90+1 - BONAZZOLIIIIIII!! BONAZZOLIIIIII!!!! CLAMOROSO A CAGLIARI, HA PAREGGIATO LA SALERNITANA!!! Grande cross dalla sinistra di Kechrida e sinistro al volo vincente di Bonazzoli che gela tutta la Unipol Domus: ingenuità enorme di Nandez, che ha perso la marcatura nella circostanza.

Il momento social

Fantacalcio

PROMOSSO - JOAO PEDRO: Joao non tradisce mai. Altra grande prova, da trascinatore tecnico ed emotivo, condita da un assist per Pavoletti. Se sta bene si schiera sempre.

BOCCIATO - NANDEZ: tra i migliori del primo tempo, gioca la ripresa con una superficialità non da lui. Nel finale si fa scappare Bonazzoli macchiando definitivamente la sua serata. Ha la testa altrove e si vede: relegarlo in panchina, a questo punto, è diventato quasi necessario...

