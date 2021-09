Dopo Eusebio Di Francesco, salta la seconda panchina in Serie A. Anche il Cagliari, infatti, ha deciso di cambiare allenatore: via Leonardo Semplici, che in 3 partite ha messo insieme un punto. Fatale il ko interno col Genoa, coi sardi avanti 2-0 e poi sconfitti 3-2. Insieme all'ex Spal, col quale c'era stato già un confronto a inizio stagione prima di ripartire, via anche il direttore sportivo Capozucca, che ha scelto di puntare per la seconda stagione su Semplici. Tra i possibili sostituti, secondo quello che riportano gli esperti di calciomercato, ci sono i nomi di Walter Mazzarri, Diego Lopez e Beppe Iachini.

