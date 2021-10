Il nuovo Cagliari di Mazzarri trova la prima vittoria in Serie A con il suo uomo copertina: Joao Pedro affonda la Sampdoria con una doppietta aprendo il match con un’incornata al 5’ e chiudendolo con un tap-in al 94’. In mezzo il gol di Caceres al 74’, con un tiro deviato da Thorsby, e il tentativo di rimonta proprio del norvegese all’82’. Nel finale espulsione di D'Aversa per proteste per un rigore non concesso a Caputo. Samp in crisi nera: un punto nelle ultime quattro. Diamo i voti ai protagonisti del match dell’Unipol Domus.

--- Le pagelle del Cagliari ---

Alessio CRAGNO 6 - Nella ripresa nega il gol del 2-2 a Caputo

Martin CACERES 7 - Partita di grande intensità nonostante il rientro dalla nazionale: mezzo punto in più per il gol in pieno jet lag

Diego GODIN 6,5 - Esperienza al servizio della sua difesa: movimenti giusti, interventi perfetti, letture da veterano. Esce brontolando per il cambio secondo lui prematuro (dal 57' CEPPITELLI 6 - Rischia tantissimo sul 2-1 con una trattenuta in area - non punita - su Caputo)

Andrea CARBONI 6,5 - Bravo a difendere con attenzione nonostante l'ammonizione nei primi minuti

Charalampos LYKOGIANNIS 6 - Annulla Candreva, si vede poco ma è ovunque

Naithan NANDEZ 6,5 - Come Caceres è rientrato meno di 48 ore fa dalla nazionale, ma è l'ultimo a mollare: splendido l'assist a Joao Pedro allo scadere

Razvan MARIN 6,5 - Parte centrale, per poi finire a sinistra e infine trequartista: jolly di Mazzarri per quantità e qualità

Kevin STROOTMAN 6 - Tanta legna a centrocampo

DALBERT S.V. - Sfortunato, si fa subito male proprio in occasione del gol del vantaggio sardo (dal 10' DEIOLA 6 - Entra in tante azioni d'attacco del Cagliari)

Joao PEDRO 8 - Si prende il Cagliari sulle spalle da vero leader. La maglia rossoblù è la sua "seconda pelle" come dirà a fine partita: seconda doppietta dopo quella allo Spezia e 6 gol sugli 11 totali realizzati dai sardi. What else?

Keita BALDE 6,5 - Scatenato sulla sinistra, da una sua discesa sulla fascia nasce il vantaggio sardo. Sta ripagando alla grande la fiducia concessa da Mazzarri (dall'86' PAVOLETTI S.V.)

All. Walter MAZZARRI 6,5 - Finalmente 3 punti, una liberazione per spogliatoio e ambiente: il suo 4-4-2 onesto e senza fronzoli funziona. Ora bisogna trovare continuità.

Joao Pedro contro Yoshida in Cagliari-Sampdoria Credit Foto Imago

--- Le pagelle della Sampdoria ---

Emil AUDERO 5,5 - Scattante e preciso nelle uscite basse. Sul primo gol si lascia scavalcare dal cross di Keita

Bartosz BERESZYNSKI 5 - Il gol del vantaggio sardo arriva dalla sua parte (dall'87' DEPAOLI S.V.)

Maya YOSHIDA 5 - Errore di posizionamento sul primo gol: tiene in gioco Keita

Omar COLLEY 5,5 - E' il migliore della difesa blucerchiata, anche se non impeccabile

Tommaso AUGELLO 5 - Come i colleghi commette qualche leggerezza di troppo sul primo gol (dal 64' MURRU 5 - Si addormenta sull'inserimento di Joao Pedro che vale il 3-1 finale)

Morten THORSBY 6,5 - Fa e disfa: una sua deviazione beffa Audero sul tiro di Caceres, poco più tardi dimezza lo svantaggio con una bella torsione di testa

Adrien SILVA 5,5 - Nella ripresa sparisce

Kristoffer ASKILDSEN 6 - La prima da titolare è senza infamia e senza lode (dal 64' VERRE 5 - Non cambia l'inerzia del match)

Antonio CANDREVA 4,5 - Un disastro: "ispira" il primo gol di Joao Pedro e quello di Caceres con palle perse sanguinose e coperture saltate. Match da dimenticare nonostante un palo nel primo tempo

Fabio QUAGLIARELLA 5,5 - Poche reali chance da gol, ma almeno ci prova

Manolo GABBIADINI 5 - Ectoplasmatico (dal 53' CAPUTO 6,5 - Il suo ingresso scuote la Samp: manda in gol Thorsby ed è protagonista dell'episodio da moviola nel finale cadendo in area a tu per tu con Cragno dopo una trattenuta di Ceppitelli: da rivedere)

All. Roberto D'AVERSA 5 - La sua Samp si sveglia troppo tardi forse perchè il tecnico aspetta troppo a inserire Caputo. Manca cattiveria e qualità negli ultimi 30 metri. L'espulsione nel finale è sintomo di nervosismo nell'ambiente blucerchiato

