Il nuovo Cagliari di Mazzarri trova la prima vittoria in Serie A all’Unipol Domus con il suo uomo copertina: Joao Pedro affonda la Sampdoria con una doppietta aprendo il match con un’incornata al 5’ e chiudendolo con un tap-in al 94’. In mezzo il gol di Caceres al 74’, con un tiro deviato da Thorsby, e il tentativo di rimonta proprio del norvegese all’82’. Nel finale espulsione di D'Aversa per proteste per un rigore non concesso a Caputo. Samp in crisi nera: un punto nelle ultime quattro.

Il tabellino

CAGLIARI-SAMPDORIA 3-1 (primo tempo 1-0)

Calciomercato 2020-2021 Juve, Gravenberch alternativa a Tchouameni IERI A 07:40

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Caceres, Godin (dal 57’ Ceppitelli), Carboni, Lykogiannis; Nandez, Marin, Strootman, Dalbert (dal 10’ Deiola); Joao Pedro, Keita (dall’86’ Pavoletti). All. Mazzarri

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski (dall’87’ Depaoli), Yoshida, Colley, Augello (dal 64’ Murru); Thorsby, Silva, Askildsen (dal 64’ Verre); Candreva, Quagliarella, Gabbiadini (dal 53’ Caputo). All. D’Aversa

Arbitro: M. Marchetti

Gol: 4’, 94’ Joao Pedro, 75’ Caceres, 82’ Thorsby

Assist: Keita (1-0), Caputo (2-1), Nandez (3-1)

Ammoniti: Carboni, Deiola, Strootman, Pavoletti (C), Thorsby, Yoshida (S)

Espulsi: D’Aversa per proteste

Joao Pedro contro Yoshida in Cagliari-Sampdoria Credit Foto Imago





La cronaca in 5 momenti chiave

4’ VANTAGGIO DEL CAGLIARI - Incornata facile facile di Joao Pedro praticamente a porta vuota su cross al bacio di Keita. L'arbitro in un primo momento annulla la rete per posizione irregolare dell'ex Lazio, ma dopo il check con il Var torna sulla decisione. Doccia fredda in avvio per la Samp

13’ PALO DI CANDREVA - Tiro a giro dopo un'incursione per vie centrali: sospiro di sollievo per Cragno

75’ RADDOPPIO DEL CAGLIARI - Ha segnato Caceres! Raddoppio sardo con un gran tiro da fuori area deviato da Thorsby. Non può nulla Audero

82’ ACCORCIA LA SAMP - Colpo di testa di Thorsby sul bel cross di Caputo: partita riaperta, 2-1 a Cagliari

94’ TRIS DEL CAGLIARI - Ha segnato Joao Pedro! Doppietta del brasiliano in contropiede servito da Nandez. Tris proprio allo scadere.

MVP

Joao PEDRO - Si prende il Cagliari sulle spalle da vero leader. La maglia rossoblù è la sua "seconda pelle" come dirà a fine partita: seconda doppietta dopo quella allo Spezia e 6 gol sugli 11 totali realizzati dai sardi. What else?





L’angolo del Fantacalcio

Promosso. Martin CACERES - Partita di grande intensità nonostante il rientro dalla nazionale: mezzo punto in più per il gol in pieno jet lag

Bocciato. Antonio CANDREVA - Un disastro: "ispira" il primo gol di Joao Pedro e quello di Caceres con palle perse sanguinose e coperture saltate. Match da dimenticare nonostante un palo nel primo tempo

Klopp: "Watford? Abbiamo studiato la Sampdoria di Ranieri"

Serie A Cagliari-Sampdoria: probabili formazioni e statistiche 14/10/2021 A 09:06