ecco la vittoria che ridà inerzia alla stagione di Mazzarri: i sardi interrompono il tremendo filone di 5 sconfitte consecutive volando a quota 28 punti, momentaneamente a +6 da Venezia e Genoa, con gli arancioneroverdi che però contano due partite in meno. Cagliari-Sassuolo, match valido per la 33a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-0 in favore degli uomini di Walter Mazzarri. La partita al cardiopalma all'Unipol Domus contro la Juventus aveva dato una scossa più morale che matematica al Cagliari, che aveva solamente sfiorato il colpaccio con i bianconeri.

Alessandro Deiola (Cagliari-Sassuolo) Credit Foto Getty Images

Quello andato in scena in terra sarda è stato un monologo rossoblù: la squadra di Mazzarri approccia al meglio la partita, crea chance sulle ali di Joao Pedro e Marin, e trova il gol decisivo sul finale del primo tempo col sardo doc Alessandro Deiola, che piomba sul cross chirurgico di Marin insaccando senza paura.

La reazione degli uomini di Dionisi non si palesa mai nell’area sorvegliata da Cragno: demotivata dalla classifica e dal primo caldo estivo, la truppa neroverde sbaglia completamente atteggiamento. In extra time, il Cagliari colpisce pure un palo su deviazione maldestra di Djuricic verso la sua stessa porta.

Gli uomini di Mazzarri continueranno a lottare per la salvezza settimana prossima, nello scontro diretto col Grifone.

Tabellino

CAGLIARI-SASSUOLO 1-0

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Lovato, Altare, Carboni; Bellanova (87’ Zappa), Deiola (68’ Rog), Marin, Grassi (74’ Baselli), Dalbert; Keita Balde (68’ Pavoletti), Joao Pedro (87’ Pereiro). All. Mazzarri.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan (21’ Tressoldi), Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos (66’ Rogerio); Lopez, Frattesi (82’ Henrique); Defrel (66’ Ceide), Raspadori, Traoré; Scamacca (82’ Djuricic). All. Dionisi.

Arbitro: Davide Massa.

Gol: 42’ Deiola (C)

Assist: Marin (C)

Ammoniti: Tressoldi (S), Lovato (C), Traoré (S)

Răzvan Marin, în Cagliari - Sassuolo Credit Foto Getty Images

La cronaca in 10 momenti chiave

5’ - MARIN BUSSA ALLA PORTA, KEITA PERDE L'ATTIMO! Brutta palla persa dai neroverdi, Marin piomba sulla sfera e scarica una botta violenta. Consigli respinge, poi Keità si fa anticipare da Ferrari a porta sguarnita.

7’ - JOAO PEDRO VOLA! Gran traversone di Bellanova, che trova l'incornata di Joao Pedro in area! La conclusione dell'italo-brasiliano sfila di poco accanto al primo palo

39’ - MISCHIA FURIBONDA IN AREA NEROVERDE! Tutto nasce dal cross sul secondo palo di Marin: Deiola, Keità e Joao Pedro in ordine si trovano la palla tra i piedi ma non riescono a concludere in porta!

42’ - GOL! DEIOLA, 1-0 CAGLIARI! Marin scodella una palla d'oro dalla sinistra, Deiola si avventa sul secondo palo e firma il suo 4° gol in campionato.

48’ - PRIMA PARATA DI CRAGNO! Traoré lo ha obbligato agli straordinari con una conclusione tesa da posizione defilata. Il portiere del Cagliari respinge.

59’ - CONSIGLI DICE NO A JOAO PEDRO! L'italo-brasiliano brucia Chiriches in profondità, ma il portiere gli chiude la porta a tu per tu.

61’ - MARIN NON GRAFFIA! Ottima sponda di Keita dal limite a servire la corsa laterale di Marin, che con lo specchio di porta del tutto sgombro fa partire un tiro debole e rasoterra. Consigli blocca.

77’ - ROG, CHE BOTTA DI DESTRO! Il subentrato rossoblù controlla e scarica una saetta di destro a rimorchio: la palla sorvola di poco la traversa.

90+2’ - DJURICIC COLPISCE IL PROPRIO PALO! Autogol sfiorato! Marin aveva liberato Djuricic sul fondo, il suo passaggio in mezzo viene sporcato dalla deviazione maldestra di Djuricic che si stampa sul palo.

90+3’- RASPADORI SPAVENTA IL CAGLIARI! Lovato va a vuoto su un lancio lungo, Raspadori prova a correggere in rete in acrobazia, ma Cragno è vigile e blocca in tuffo.

La statistica chiave

Cinque delle sei vittorie del Cagliari in questo campionato sono arrivate nel lunch match delle 12.30, i sardi sono imbattuti nel torneo in corso in questo orario (5V, 2N).

MVP

Giorgio ALTARE: gestione magistrale degli scomodissimi uno contro uno con Traoré. Gli prende le misure sin dal primo minuto e ne spegne ogni tentativo sul nascere. Impeccabile.

Fantacalcio

PROMOSSO - Alessandro DEIOLA: scalda ulteriormente una Domus Arena già rovente con il gol che anticipa la ribalta stagionale dei rossoblù. Martello pneumatico in qualsiasi zona di campo, che crescita impressionante!

BOCCIATO - Maxime LOPEZ: centro di gravità permanente della squadra di Dionisi, ma quando anche lui commette certi errori macroscopici in fase di costruzione, la giornata non può che avviarsi su un binario avverso.

