Cagliari-Sassuolo, match valido per la 33a giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-0 in favore dei rossoblù, frutto della rete di Alessandro Deiola. La gara è stata arbitrata da Davide Massa, di Imperia. Con questo risultato i sardi si portano a +6 sulla terzultima posizione occupata dal Venezia. Tra le fila rossoblù convincono le prestazioni di Marin, Joao Pedro e l'intera difesa. Nel Sassuolo si salva solo Consigli, con Maxime Lopez e l'attacco neroverde bocciati.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Cagliari

Alessio CRAGNO 7: sangue freddo sull'ultimo assalto di Raspadori nei minuti di recupero. E' padrone della propria area piccola.

Matteo LOVATO 6: due uscite a vuoto su due lanci lunghi creano qualche grattacapo ai suoi compagni, ma tutto sommato legge bene i timidi guizzi di Traoré e compagni.

Giorgio ALTARE 7,5: gestione magistrale degli scomodissimi uno contro uno con Traoré. Gli prende le misure sin dal primo minuto e ne spegne ogni tentativo sul nascere. Impeccabile.

Andrea CARBONI 6,5: subisce più di tutti il pressing della squadra di Dionisi, ma dimostra sangue freddo gestendo con precisione i palloni più scomodi.

Raoul BELLANOVA 6,5: dimostra di avere gamba e passo per creare un gran volume di cross. Joao Pedro e l'attacco sardo ringraziano. (Dall'87' ZAPPA sv)

Alessandro DEIOLA 7,5: scalda ulteriormente una Domus Arena già rovente con il gol che anticipa la ribalta stagionale dei rossoblù. Martello pneumatico in qualsiasi zona di campo, che crescita impressionante! (Dal 68' ROG 6,5: il suo ingresso ridà brio a un Cagliari che rischiava di abbassarsi fin troppo. Intercetta palloni e si scatena in profondità facendo respirare i suoi).

Razvan MARIN 7: si incunea senza paura tra le linee del centrocampo neroverde, a tratti sembra fare reparto da solo. Ottimo approccio a un match di importanza capitale.

Alberto GRASSI 6,5: stringe bene la catena di centrocampo e rosicchia spazi vitali ai trequartisti avversari con grande costanza. Non male la sua prestazione. (Dal 74' BASELLI 5,5: poco cattivo su un paio di contrasti).

DALBERT 6: poche scintille dalla sua fascia, anche se il cross per il fugace raddoppio - poi annullato per offside - di Joao Pedro, prometteva un voto migliore.

KEITA BALDE' 5,5: brilla per aggressività sulle seconde palle e una più generale voglia di mettersi in mostra. Ma si divora una quantità colossale di occasioni. Non partiva titolare da dicembre, non diamolo per scontato. (Dal 68' PAVOLETTI 5,5: fatica a far valere la sua stazza sui difensori avversari).

Joao PEDRO 6,5: il Cagliari è sempre più Pedro-centrico; la produzione avanzata passa interamente dai suoi piedi. Gara spesa in modalità regista anzichè finalizzatore, e con quanta qualità... (Dall'87' PEREIRO sv)

All. MAZZARRI 7: il suo Cagliari si dimostra maturo quanto basta per candidarsi alla corsa salvezza. La squadra traduce le sensazioni positive della scorsa partita contro la Juve in tre punti pesantissimi.

Alessandro Deiola (Cagliari-Sassuolo) Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 6,5: evita più volte l'imbarcata con degli interventi felini. L'unico dei suoi ampiamente sopra la sufficienza.

Jeremy TOLJAN sv: un doloroso infortunio alla spalla lo toglie dal match dopo 20', privandolo della chance di incidere sul match. (Dal 21' TRESSOLDI 5: ingresso scomodo in posizione di terzino, e alla fine combina il disastro. Si dimentica completamente di Deiola in area e apre all'1-0 sardo).

Vlad CHIRICHES 5: deve stringere i denti sotto il fuoco nemico e amico, alla fine crolla anche lui.

Gian Marco FERRARI 5,5: provvidenziale il suo anticipo su un Keita impigrito a porta sguarnita. Si carica addosso tutto il lavoro sporco, rischiando pure l'autogol.

Georgios KYRIAKOPOULOS 5: troppo timido e molle in una manciata di frangenti. Non trova il tempismo per opporsi agli arrembaggi del Cagliari, costringendo sui tacchi i suoi compagni. (Dal 66' ROGERIO 6: non si fa beffare nei duelli in velocità, ci mette fisico e testa).

Maxime LOPEZ 5: centro di gravità permanente della squadra di Dionisi, ma quando anche lui commette certi errori macroscopici in fase di costruzione, la giornata non può che avviarsi su un binario avverso.

Davide FRATTESI 5: non riesce a imporsi nel braccio di ferro con Deiola, Grassi e Marin. Spegne l'interruttore troppo spesso e facilmente; da recuperare. (Dall'82' HENRIQUE sv)

Gregoire DEFREL 5: prestazione anemica, che riflette fedelmente la giornata storta dell'intero reparto offensivo. Nessuna idea, nessuna voglia di soffrire. (Dal 66' CEIDE 5: voi l'avete visto? Noi no).

Giacomo RASPADORI 5: è un po' ovunque e da nessuna parte; il folto centrocampo rossoblù si avvinghia spesso su di lui, che cala vistosamente sotto i costanti raddoppi.

Hamed Junior TRAORE' 5: tocca più palloni di tutti e sbaglia più di tutti. Altare lo demoralizza su ogni giocata, giornata da dimenticare.

Gianluca SCAMACCA 5: la manovra neroverde non supera la prima catena difensiva cagliaritana, i palloni giocabili arrivano col contagocce e lui si abbatte. (Dall'82' DJURICIC sv)

All. DIONISI 5: la squadra sbaglia completamente l'approccio alla gara. Le motivazioni concrete non ci sono più, ma ciò non è una giustificazione per una prestazione così scialba.

