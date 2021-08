Lo Spezia sogna il colpaccio, Joao Pedro lo risveglia. Ma gli uomini di Thiago Motta strappano comunque un ottimo punto alla prima giornata: 2-2 in casa del Cagliari, talentuoso ma poco concreto. Prova interessante da parte dei liguri, che con un ottimo atteggiamento si portano avanti in avvio: gran conclusione dalla trequarti di Gyasi, pallone nell'angolino. Dopo la mezz'ora si sveglia il Cagliari, che crea tanto ma sul più bello, quando il pari è nell'aria, si trova sotto di due reti: perfetta azione dello Spezia conclusa da Bastoni al 58'. Joao Pedro, da leader e campione, salva i suoi: prima gran destro da fuori, poi il rigore trasformato per il pareggio dopo fallo di Zoet su Pavoletti. In un'azione viziata da un contatto precedente nell'area rossoblù tra Carboni e Gyasi, non ritenuto da punire. Nel finale sono i liguri ad averne di più: punto confortante per Thiago Motta, il Cagliari ringrazia Joao Pedro.

Il tabellino

CAGLIARI-SPEZIA 2-2 (primo tempo 0-1)

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz (63' Zappa), Godin (74' Ceppitelli), Carboni (85' Lykogiannis); Nandez, Marin, Strootman, Deiola (63' Pereiro), Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti (85' Simeone). All. Semplici

SPEZIA (3-4-3): Zoet; Hristov, Erlic, Nikolaou; Amian, Maggiore, S. Bastoni, Ferrer (85' Vignali); Verde (69' Mraz), Gyasi, Colley. All. Thiago Motta

Gol: 7' Gyasi (S), 58' Bastoni (S), 62' Joao Pedro (C), 66' rig. Joao Pedro (C)

Assist: 0-1 Verde (S), 0-2 Amian (S)

Ammoniti: Bastoni (S), Nikolau (S), Giasy (S), Zappa (C), Strootman (C)

La cronaca in 8 momenti chiave

7' GOL DI GYASI - Grande avvio da parte dei liguri: controllo sulla trequarti e diagonale destro sul secondo palo, pallone nell'angolino.

25' OCCASIONE PER WALUKIEWICZ - Grande avvio da parte dei liguri: controllo sulla trequarti e diagonale destro sul secondo palo, pallone nell'angolino.

44' JOAO PEDRO PERICOLOSO - Ancora il brasiliano vicino al gol: progressione e destro dalla trequarti a giro, Zoet ci arriva e mette in angolo.

47' PAVOLETTI SI DIVORA IL GOL - Splendido Nandez, che ruba palla a metà campo e arriva sul fondo: palla bassa per la punta, che calcia di prima da buona posizione e manda sul fondo.

58' GOL DI BASTONI - Fulmine a ciel sereno, raddoppio dei liguri! Bella azione in ripartenza da parte degli ospiti, che accompagnano con tanti giocatori: bella palla dentro di Amian, Bastoni insacca con il piatto sinistro.

62' GOL DI JOAO PEDRO - Il capitano la riapre con una prodezza: controllo spalle alla porta fuori area e destro improvviso nell'angolino.

66' GOL DI JOAO PEDRO - Pavoletti allunga la gamba, Zoet lo travolge: rigore. Var per un precedente contatto su Gyasi nell'area del Cagliari: tuto buono, Joao Pedro trasforma.

77' ANNULLATO IL GOL DI MRAZ - Azione fotocopia del 2-0, zampata da pochi passi: posizione irregolare.

Il migliore

Joao PEDRO - Il Cagliari non può fare a meno del suo capitano e del suo giocatore simbolo. Nel momento più complicato, il brasiliano sale di livello e salva i suoi: il primo gol è una perla.

Il peggiore

Leonardo PAVOLETTI - Si procura il calcio di rigore, grazie anche all'indecisione della difesa. Per il resto è assente e spesso troppo lento.

